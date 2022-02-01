مصرع سيدة فى حريق نشب داخل منزل غرب كفر الشيخ

نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب، مساء اليوم الثلاثاء، داخل أحد المنازل غرب مدينة كفر الشيخ، وأسفر الحريق عن مصرع سيدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت أجهزة الأمن بكفر الشيخ بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق داخل منزل في منطقة تقسيم 4 بالمدينة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، ونجحت في السيطرة على الحريق.

وتبين من معاينة المباحث الأولية مصرع سيدة في منتصف العقد الخامس من عمرها تدعى “عايدة ع” 55سنة، وتوصلت جهود فريق البحث بأنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الوفاة، وأن الوفاة نتيجة الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.