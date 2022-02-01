غدًا.. علي بدر ورشدي رضوان يناقشان أعمالهما الإبداعية بالنيل الثقافية

تتنوع فقرات الحلقة الجديدة من برنامج كلمات الذي يقدمه الإعلامي خالد منصور على قناة النيل الثقافية بدءًا من الساعة الخامسة مساء غد الأربعاء ويستضيف في هذه الحلقة الكاتب العراقي الكبير علي بدر، والشاعر والإعلامي الجزائري رشدي رضوان.



الكاتب العراقي الكبير علي بدر، درس في مدارس القديس يوسف في الكرادة الشرقية، وحصل على بكالوريس فى الأدب الفرنسى من جامعة بغداد في عام 1985. أدى الخدمة العسكرية بين عامى 1985 و1991 حيث أمضى نصفها فى الحرب العراقية الإيرانية. دخل فى دورات متخصصة فى تحقيق المخطوطات وتصليحها بدار المخطوطات الوطنية فى بغداد عام 1992. حاول إكمال دراسته الجامعية ببغداد عام 1996 وذلك عبر كتابة أطروحة عن رولان بارت، غير إنه فُصل لأسباب سياسية من الجامعة قبل المناقشة. درس الفلسفة في جامعة بروكسل في بلجيكا. دشن تيار ما بعد الحداثة في الرواية العربية، وأعماله وثيقة الصلة بحياته من جهة، ومن جهة أخرى هي مرآة عاكسة للحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية في العراق. تدور جميع رواياته في بغداد وتتخذ من الطبقة الوسطى موضوعا لها، فهو يحاول رسم صور مهمة عن التاريخ الثقافي والاجتماعي والسياسي للعراق عن طريق الرواية.



صدرت له روايات "بابا سارتر" 2001، "شتاء العائلة" 2002، "الطريق إلى تل المطران" 2005، "الوليمة العارية" 2005، "صخب ونساء وكاتب مغمور" 2006، "الركض وراء الذئاب" 2007، "حارس التبغ" 2008، "ملوك الرمال" 2009، "مصابيح أورشليم" 2009، "“الجريمة، الفن، قاموس بغداد" 2010، "أساتذة الوهم" 2011، "الكافرة" 2015، "عازف الغيوم" 2016، "الكذابون يحصلون على كل شيء" 2017، والمجموعة القصصية "حزب القتلة" 2018.

ومجموعات شعرية " كتاب التجارة: بغداد 1898 قصائد اثنوغرافية" 2000، "جرائم المخمل والقشدة" 2002، "كتاب القتلة" 2004، "كتاب الصحراء" 2005، "كتاب الرجل المثيرة" 2009، "كتاب المنفى السعيد" 2012.

وكتب "أمير نائم و حملة تنتظر" (دراسة)، 2005، "خرائط منتصف الليل" (دراسة)، 2006، "بين الوطن والمنفى" (دراسة)، 2008، "ماسنيون في بغداد” (دراسة)، 2010، "بطاقة دخول إلى حفلة المشاهير" (دراسة)، 2010، "صحيفة الغرباء موعد في المقهى" (يوميات) 2021، ومسرحيتان "القاتل الخيالي" 2012، "فاطمة التي اسمها صوفي" 2013.



حصل على جائزة الدولة للآداب (بغداد) 2002، جائزة أبي القاسم الشابي (تونس) 2003، جائزة الأدب Xreativity (UEA 2004).، "جائزة ابن بطوطة لكتب السفر" (أبوظبي 2005)، "لكل إنسان" جائزة وسائل الإعلام لعام 2008 باريس.

"الهنغاري.. مذكرات جينو ماتيوش وأوراق يحيي المديوني" للكاتب الجزائري رشدي رضوان

الرواية التي وصلت للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) 2022، تجري أحداثها في فترة معقدة من التاريخ البشري الحديث في سنوات الحرب العالمية الثانية، حيث تتقاطع أقدار رجلين من بيئتين مختلفتين، الأول عازف بيانو من بلدة داخلية في هنغاريا اسمه جينو ماتتيوش، والثاني من بلدة داخلية في الجزائر، هارب من التجنيد الاستعماري الإجباري وعازف ناي اسمه مسعود. يجد الرجلان نفسيهما متورطين في حرب لا تعنيهما وعلى أرض بعيدة في الشمال الفرنسي بعد رحلة مرهقة مثخنة بالسخط والقنوت، رحلة يفقد فيها ماتيوش أصابعه ويفقد فيها مسعود رغبته في الحياة. هناك في عاصمة الحرب والجنون، باريس، وفي ظلمة قبو بعيد عن أعين الغستابو، تبدأ حكاية أخرى مع اليهودي يحيى، وتختلط مصائر الرجال، لتشكل حكاية معقدة ترفعها الموسيقى وتخنقها الحرب.



ومن أجواء رواية "الهنغاري" للكاتب رشدي رضوان نقرأ:

"أنا مكسيم. أكتب إليكم وظهري مسنود علي جذع شجرة رجراج٬ في غابة الإنديز بالشمال الفرنسي٬ غير بعيد عن بيت "مادلين" نعم٬ صار بوسعي أن أؤكد لقراء نيوغرا٬ أنني علي خطي ماتيوش وفي المكان الذي خرجت منه رابسودياته الثماني عشرة. هل أخبرتكم أن صاحبة بيت مادلين هي نفسها لوريت؟ نعم لوريت٬ وأكاد أجزم أنها تعرف مكان وجود ماتيوش٬ لكنها تخفي أمره عني٬ إنها مسألة وقت فقط لأجعلها تبوح بما تضمر. لقد لمست في عيونها حزنا خرافيا وهي تقرأ رسائل الرابسوديا".

ورشدي رضوان شاعر وإعلامي وروائي جزائري. صدر له العديد من الأعمال الإدبية والإبداعية٬ نذكر من بينها: ديوان "مثلا" عن دار العباقرة ٢٠١٠ــ ديوان "٣٣" المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ٢٠١٣ــ كتاب أدب رحلات بعنوان "ركسوس.. أيام قبل سقوط القذافي" دار الشروق ٢٠١٣ ــ "ضمير متصل" نص موندراما ــ منشورات جائزة الفجيرة ٢٠١٣ .



حصل علي العديد من الجوائز٬ منها: جائزة رئيس الجمهورية للإبداع الشعري ٢٠٠٨ ــ جائزة نصوص المونو دراما في مسابقة الفجيرة ــ الجائزة الذهبية لمهرجان واسط السينمائي لأحسن فيلم قصير ٢٠١٨ ــ وجائزة البابطين للشعراء الشباب ٢٠١٦.