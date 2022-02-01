كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك تحتفل بعيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل

تحتفل كنيسة الروم الملكيين في مصر برئاسة الأنبا جورج بكر، بحلول يوم الثلاثاء من أسبوع الفريسيّ والعشَّار، بجانب تذكار القدّيس الشهيد تريفون، وقالت الكنيسة إنَّ القدّيس تريفون استشهد في عهد الإمبراطور ذاكيوس.

كما تحتفل أيضا بعيد تقدمه ودخول المسيح إلى الهيكل، وقال القمص إشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى، إنه يذكر تاريخ الكنيسة أن سمعان الشيخ الذي حمل السيد المسيح هو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في مصر بأمر ملكها بطليموس. فلما وصل إلى قوله (هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا) داخله الشك قائلا: أنه لآمر ممتنع أن تلد عذراء، فألقى الله عليه سباتا فرأى في رؤيا يقول له أنك لن تموت حتى ترى المسيح الرب مولودا من عذراء.

وعاش نحو ثلاثمائة سنة حتى حمل السيد على ذراعيه إذا أعلمه الروح القدس به فبارك الله قائلا (الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام.. لقد فرح به سمعان الشيخ وحنة البنية التي كانت أيضًا تتعبد في الهيكل منتظرة خلاص الرب.. وقيل (هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين) فالذين يؤمنون به ينهضون من الخطية والذين يرفضون يسقطون.. أيضا تنبأ سمعان الشيخ عن مشاركة السيدة العذراء الآم ابنها (وأنت يجوز في نفسك سيف.. قبل هذا أتم السيد الختان حسب الشريعة حتى يمكنه دخول الهيكل واندماجه معهم لتعليمهم وأن نحفظ وصاياه ونتممها.. كان دخول السيد المسيح مع أمه في اليوم الأربعين وذلك إتمامًا للناموس

بدخول السيد المسيح الهيكل تحققت أمنية سمعان الشيخ إذ كان متوقعا تعزية إسرائيل وتوقف ما يقرب من ثلاثمائة عام لذا حمله على ذراعيه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيني قد أبصرتا خلاصك.

بينما تحتفل الكنيسة المارونية برئاسة الأنبا جورج شيحان، رئيس أساقفة إبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، الرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، بحلول يوم الثلاثاء من الأسبوع الرابع بعد الدنح، والدنح هو عيد الغطاس المجيد.

كما تحتفل الكنيسة اللاتينية في مصر برئاسة الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول يوم الثلاثاء الرابع من زمن السنة.