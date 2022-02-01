النقض تقضى بإعفاء المتهمين برشوة البنك الأهلى من العقوبة

أصدرت محكمة النقض قرارا جديدًا في قضية رشوة بالبنك الأهلي مقابل تسهيلات واستغلال النفوذ، الذي تضمن وقف تنفيذ الحكم بالنسبة للطاعنة "خ.ع" بأن حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من كل من المحكوم عليهم والنيابة العامة شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإعفاء المحكوم عليهم من العقاب عقب نظرها لطعون المتهمين بالقضية على حكم محكمة جنايات القاهرة، والذي تضمن معاقبة المتهم الأول غيابياً ويعمل نائب مدير قطاع تطوير وتطبيق الفروع بالبنك الأهلي بالمؤبّد والغرامة المالية والعزل من الوظيفة وحضوريا للمتهمين الثلاثة الآخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وتقدم المتهمين الثلاثة الصادر بحقهم الحكم حضوريا بالطعن أمام محكمة النقض.

شمل أسماء المتهمين الطاعنين بالقضية كلا من "ش .ع" مهندس حر و"م.ف" ويعمل مصرفي و "خ.ع ".

تبين من تحقيقات النيابة في القضية اتهامهم بتلقي رشاوى مالية والتربح من وظيفتهم واستغلال نفوذهم وحصول المتهم الأول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهمين الثالث "م .ف "والمتهمة الرابعة "خ.ع" مقابل استعمال نفوذه لدى المختصين بالبنك الأهلي المصري محل عمله بإجراءات التسهيلات بالبنك الأهلي المصري لتسهيل تمكين المتهم الثاني من الحصول عليه.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول كانت هناك علاقة سابقة تربطه بالمتهمة الرابعة ومعرفتها بعملة البنك الأهلي المصري طلبت منه تقديم المساعدة للمتهم الثالث في الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلي محل عمله وعلى إثر موافقته دبر لقاء بمكتبه المركز الرئيسي للبنك جمعه بالمتهم الثالث وقف منه خلاله على كونه مديرا ماليا لشركة مقاولات مملوكة للمتهم الثاني، ورغبة الأخير في الحصول على تمويل من البنك الأهلي .

وكشفت شهادة مجري التحريات هيئة الرقابة الإدارية في القضية بأنه وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب المتهم الأول الذي يعمل نائب مدير عام بقطاع تنظيم و تطوير الفروع بالبنك الأهلي المصري عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثاني "شريف .ع" مهندس مدني حر، بوساطة المتهم الثالث "م .ف" والمتهمة "خ.ع" مقابل استعمال ما لديه من نفوذ حقيقي بحكم موقعه بالهيكل الإداري للبنك الأهلي المصري وعلاقاته بقيادات ذلك الهيكل، لدى موظفي الائتمان بالبنك الأهلي المصري لإنهاء إجراءات حصوله على تمويل بقيمة عشرة ملايين جنيه، فاستصدر أذون النيابة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم وأسفر تنفيذها عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.