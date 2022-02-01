جنايات المنصورة تُصدر حكمها ضد 11 متهمًا في قضية «معركة البلاسي»

أصدرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، أحكامها ضد 11 متهمًا بقتل سائق وإصابة 5 آخرين في الواقعة الشهيرة بـ«معركة عزوبة البلاسي».

وأصدرت المحكمة أحكامها بالإعدام ضد 2 أبناء عمومة والسجن المؤبد لأب ونجله ونجل عمه، و4 ابناء عمومة بالسجن 5سنوات والسجن ثلاث سنوات لشقيقين وذلك لاتهامهم بقتل سائق وإصابة 5 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"معركة عزبة البلاسي" بدائرة مركز المنزلة والمتهم فيها 11 متهم .

وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة إن ‏المتهمين هاجموا المجني عليهم بالأسلحة الآلية والأسلحة البيضاء، وأطلقوا أعيرة نارية صوبهم مما ‏تسبب في مصرع أحدهم وإحداث إصابات تسببت في عاهات مستديمة للمصابين، واستخدموا ‏الأسلحة البيضاء في ضرب من تواجد بمسرح الجريمة بها، وذلك في غضون عام 2020 على إثر خلافات سابقة بين العائلتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من: ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، وذلك في القضية رقم 6455 لسنة 2020 جنايات مركز المنزلة، ‏والمقيدة برقم 1686 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.‏

وقضت هيئة المحكمة بإجماع آراء أعضائها وبعد ورود رأي فضيلة المفتي بالإعدام شنقا لكلا من "كريم .س.ا.أ"، ونجل عمه "محمد .ن.ا.ا.ع".و قضت المحكمة بالسجن المؤبد لكلا من :"محمد .م.ا.أ.ع"، وأشقائه "فريد"، وشعبان"، وبالسجن 5 سنوات لكلا من :مختار نصر السيد أحمد عاشور،محمد السيد السيد أحمد عاشور ، ومحمد الحسيني مختار احمد عاشور ، الحسين مختار أحمد عاشور، والسجن ثلاث سنوات لكلا من نصر السيد أحمد عاشور، وسعد السيد أحمد عاشور

وتم محاكمة 11 متهم في القضية من بينهم 7 حضوري و 4 هاربين، وجميعهم مقيمون في عزبة ‏البلاسي بدائرة مركز المنزلة، وذلك لأنهم في يومي 5 /7 /2020 و 6 /7 /2020 قتلوا المجني ‏عليه "المرسى كمال جبر عاشور"عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا ‏النية على قتله واعدوا لذلك الغرض اسلحة نارية "بندقيتين آليتين".‏‏

و كمن المتهمون للمجني عليه بالمكان الذي أيقنوا سلفا مروره به، وما أن أبصروه مارا من أمامهم مستقلا سيارته ‏حتى قاموا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوب سيارته مبتدأها المتهم الأول مطلقا صوبه ‏أعيرة نارية من سلاح ناري حوزته "بندقية الية" مواليا الثاني إطلاق الأعيرة النارية من ‏السلاح الناري بحوزته "بندقية آلية" صوب سيارته غير ابهين بمستقر تلك الأعيرة النارية ‏فاستقر أحدهم برأسه مخترقا اياه وله فتحتي دخول و خروج بها، محدثين ما قد حل به من ‏إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الخاص به والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك ‏ازهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة محرزين لأسلحتهم البيضاء ‏‏"سكاكين – عصي" للشد من أزرهما، علي النحو المبين بالتحقيقات‎.‎

كما شرع المتهمون في قتل المجني عليه "أحمد السيد جبر عاشور" عمدا مع سبق الإصرار، ‏وأطلقوا عليه النار أيضا والتعدي عليه جميعا بالضرب باستخدام الأسلحة البيضاء حوزتهم، ‏وضربات استقرت جميعها بكلتا ذراعيه ورأسه وظهره فسقط على أثرها أرضا مضرجا بدمائه ‏مغشيا عليه، محدثين ما قد حل به من إصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي الخاص به ‏والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة لا يمكن برؤها تقدر نسبتها بنحو 20% ، قاصدين ‏من ذلك ازهاق روحه، الا انه قد خاب اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به الا وهو مداركته ‏بالعلاج.‏

وشرعوا في قتل المجني عليهم: "السيد أحمد المتولي محمد جبر، والمتولي المتولي محمد جبر، ‏محمد أحمد المتولي محمد جبر، وأحمد المتولي محمد جبر"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد ‏بأن أمطرهما المتهمان الأول والثاني بوابل من الأعيرة النارية باستخدام سلاحيهما الناريين غير ‏آبهين بمستقر تلك الأعيرة النارية فاستقر أحدهم بالفخذ الأيمن للمجني عليه الاول مخترقا اياه ‏خلفا لفتحتي دخول وخروج به.

فيما استقر آخر بالفخذ الأيسر للمجني عليه الثاني، مصيبا آخرهم ‏قدم المجني عليه الثالث اليسرى، محدثين ما قد حل بهما من إصابات والموصوفة بالتقارير ‏الطبية الخاصة بهم قاصدين من ذلك ازهاق روحهم جميعا، حال تواجد باقي المتهمين على ‏مسرح الجريمة محرزين لأسلحتهم البيضاء للشد من أزرهما على، الا انه قد خاب اثر جريمتهم ‏لمسبب لا دخل لإرادتهم به ألا وهو مداركتهم بالعلاج.‏