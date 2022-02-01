ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء.. طرق التغلب على الكوابيس الليلية المرعبة

تؤثر الكوابيس بشكل أكبر على البعض، تحديدًا عند بلوغ سن 18 عامًا ، لكن الدراسات الاستقصائية أظهرت أن الأحلام السيئة آخذة في الزيادة في جميع الأعمار منذ بداية وباء كورونا، إليك كيفية التغلب على الكوابيس.

يمكن أن تكون الكوابيس مؤلمة للغاية وتؤدي إلى الحرمان من النوم، خاصة إذا كنت تعاني منها كثيرًا، فلا داعي للقلق، فإن فهم المعنى النفسي وراء أحلامك يمكن أن يساعدك على منع حدوثها.

ووفقًا لموقع Express، تقول تيريزا تشيونج، أخصائية نفسية متخصصة علم النوم، إنه من الهام معرفة الكوابيس الأكثر شيوعًا التي نمر بها وكيفية إيقافها.

كل حلم واحد هو فريد وغير عادي ، ولكن هناك بعض الموضوعات المحددة المشتركة.

الأحلام ترتبط بمشاعرك

أضافت تيريزا تشيونج: أن "هذه الأحلام تعني أن هناك مشاعر أو مواقف في حياتك اليقظة الحالية، التي يمكن أن تواجه صعوبة في معالجتها".

وتابعت: "لا تخافوا من الكوابيس، فإن عقلك الذي يحلم يستخدم صورًا مروعة لأنه يعرف أنه من المرجح أن تتذكرها وتتأمل في معناها أكثر من الأحلام اليومية".

الكوابيس عند الأطفال

وبالنسبة للأطفال تختلف الأحلام الليلة كثيرًا عن الكوابيس، فهي شائعة أيضًا بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاث وثماني سنوات.

وتجعل هذه الأحلام المرعبة، الطفل في حالة صراخ وعدم راحة في النوم، ويحدث ذلك عند الاستيقاظ فجأة من نوم عميق.

فيعاني الأطفال والبالغون من كوابيس ويمكنهم عادة تذكرها عند الاستيقاظ، وتشمل الكوابيس الأكثر شيوعًا موضوعات القتل ونهاية العالم وتساقط الأسنان والغرق.

ماذا تعني كوابيس القتل ونهاية العالم؟

يمكن أن يعني الحلم الذي ينطوي على القتل، أن هناك تغييرًا ما، غير متوقع، يتم فرضه عليك في حياتك، بينما يعني حلم نهاية العالم أن عقلك الباطن يشعر أن كل شيء يتغير في حياتك وقد حان الوقت لبداية جديدة.

قد تعني الأحلام بتساقط أسنانك أنك قلق بشأن الشيخوخة أو مظهرك، أو حتى أنك تشعر بغضب شديد غير واضح في الداخل.

قد تشير كوابيس الغرق إلى الشعور بالإرهاق العاطفي.

كيف تتغلب على الأحلام السيئة؟

الالتزام بموعد النوم المعتاد

يجب أن تحافظ على تناسق وقت نومك ووقت استيقاظك قدر الإمكان.

ممارسة تمارين التأمل والاسترخاء اليومي

يمكن أن تكون تقنيات الاسترخاء مثل استرخاء العضلات التدريجي (PMR) مفيدة بشكل لا يصدق في مساعدتك على النوم وتقليل التوتر حول عدم القدرة على النوم، وممارسة تمارين اليوجا التي تساعدك على التأمل وتقليل حدة الاضطرابات.

كما يمكنك ممارسة تمارين عضلات المعدة، وهي شكل من أشكال اليقظة التي ترشدك من خلال شد كل مجموعة عضلية ثم إرخائها، لتعزيز الشعور بالاسترخاء الكامل للجسم والعقل.