المدارس الرسمية الدولية الحكومية تفتح باب التقديم لرياض الأطفال

فتحت وحدة المدارس الرسمية الدولية الحكومية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2022 / 2023م، اليوم الثلاثاء، فى فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

وأعلنت وحدة المدارس الرسمية الدولية الحكومية شروط التقديم:

ـ شروط التقدم السن ويبدأ من 4 سنوات إلى 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما بمرحلة رياض الأطفال فى 1 أكتوبر 2022.

ـ يحصل الطالب على شهادة الـ"ig" وهى شهادة معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الخارجية.

ـ تخدم المدارس الرسمية الدولية الطبقة المتوسطة.

ـ سعر الدراسة فى المدارس الدولية الخاصة التى تمنح نفس الشهادة يصل فى بعض المدارس لـ"120 ألف جنيه".

ـ تشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.

وتعتبر المدارس المصرية الدولية هي مدارس مصرية تعمل بنظام المدارس الدولية من خلال الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، بمصروفات تتناسب مع دخل الأسرة المتوسطة وخدمة تماثل تلك المقدمة في المدارس الدولية الأخرى، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بتوفير الأراضي للمستثمرين المؤهلين بنظام حق الانتفاع، مع تقديم خدمات الإشراف، والمراقبة، والمتابعة العملية التعليمية التي تقدمها هذه المدارس، ثم استردادها بنهاية مدة العقد المنصوص عليها في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010.

جدير بالذكر، أن المشروع قد انطلق في ينایر 2016، وبلغ عدد المدارس المقرر إنشاؤها بالمرحلة الأولي 24 مدرسة توفر 910 فصلًا دراسيًا، وتم بالفعل بناء 13 مدرسة، حصلت منها 7 مدارس علي تراخيص التشغيل، كما تمت معاينة 6 مدارس للتأكد من جاهزيتها تمهيدا لمنحها تراخيص التشغيل، وجاري حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، والتي من المتوقع أن يتم من خلالها طرح 57 قطعة أرض لبناء المدارس بهذا النظام.