الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الخميس.. «iTi» ينظم ندوة حول «التشفير الكمي»

معهد تكنولوجيا المعلومات
معهد تكنولوجيا المعلومات

ينظم معهد تكنولوجيا المعلومات “iTi”،  التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ندوة بعنوان "التشفير الكمي ومستقبل الأمن السيبراني"، بعد غدٍ الخميس، عبر الإنترنت.
 
وسيشارك في الندوة خبراء ومتخصصون في مجالات الأمن السيبراني وعلوم الحاسب وستسلط الندوة الضوء على تقنيات التشفير الكمي، ومستقبل الأمن السيبراني، وتطبيقات التشفير الكمي وفرص العمل، كما ستناقش المفاهيم الأساسية لفيزياء الكم، والفرق بين التشفير الكلاسيكي والكمي، ومستقبل الأمن السيبراني القائم على التشفير الكمي الآمن وأنواعه، وخارطة طريق الأمن السيبراني الكمي المرن.
 
ومعهد تكنولوجيا المعلومات هو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتمثل مهمته في بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال تقديم مجموعة من البرامج المتخصصة والتدريب الاحترافي.

في سياق متصل ، نظمت أكاديمية تطوير الألعاب والفن التفاعلي التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات فعاليات الملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية 2022  عبر الإنترنت ضمن أنشطة جمعية مطوري الألعاب الدولية - القسم المصري، للعام العاشر على التوالي.
 
والملتقى العالمي لمطوري الألعاب الإلكترونية هو أكبر حدث عالمي في مجال تطوير الألعاب، وينظَم في جميع أنحاء العالم. والملتقى هو مسابقة تركز على تطوير الألعاب الرقمية وتوفر مساحة للأفراد الموهوبين للعمل في جو من المرح والإبداع والتجريب، ويهدف إلى تشجيع التعاون بين الأفراد من مختلف الخلفيات للمشاركة في هذا الانتشار العالمي لتطوير الألعاب والابتكار فيها.
 
وتتضمن نسخة الملتقى هذا العام عدة جلسات عامة تتناول صناعة الألعاب الرقمية بشكل عام، فضلًا عن محاضرات متخصصة في مجال تصميم الألعاب الرقمية و برمجتها باستخدام محركات عالمية منها Unity وUnreal.
 
وحقق معهد تكنولوجيا المعلومات رقمًا قياسيًا بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لكونه أضخم موقع يضم أكبر عدد من المشاركين بملتقى مطوري الألعاب في مكان واحد، وذلك في عامي 2016 و2018.
 
وتأسس معهد تكنولوجيا المعلومات في عام ١٩٩٣ وهو هيئة تابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

ويقدم المعهد مجموعة متنوعة من البرامج الاحترافية على مستوى عالمي لبناء القدرات والتدريب العملي، والتعرف على أحدث اتجاهات التكنولوجيا لطلاب الجامعات والخريجين والأكاديميين والمهنيين، بالتعاون مع عدد كبير من الشركاء العاملين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأوساط الأكاديمية والمجتمع.
 

معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات ندوة التشفير الكمي مستقبل الأمن السيبراني الخميس 3 فبراير الإنترنت

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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