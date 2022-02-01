الثلاثاء 01 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عامل شرع في قتل آخر لخلافات مالية في القليوبية

حبس عامل
حبس عامل

أمرت جهات التحقيق في القليوبية، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في قتل عامل آخر بسلاح أبيض بسبب خلاف مالي بينهما، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغا من مستشفى معهد ناصر بوصول "م. ر. أ"، عامل، مقيم قرية باسوس دائرة المركز، مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر وجروح قطعية بالظهر.

بالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وبين "ع. س. ع"، عامل، مقيم بقرية باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بسبب خلاف مالى بينهما، تطور لمشاجرة، تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب وأحدث إصابته بسلاح أبيض "مطواة".

تم نقل المصاب للمستشفى، وضبط المتهم، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

القليوبية عامل حبس الشروع في قتل تحريات المباحث طلب خلاف مالي

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وائل لطفي

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