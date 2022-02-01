الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 1200 حالة إشغال ومصادرة 84 مضبوطات بأسوان

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

 واصلت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن بمحافظة أسوان، استكمال جهودها وأنشطتها فى كافة قطاعات العمل من خلال إزالة التعديات والإشغالات، وتكثيف النظافة العامة ورفع القمامة والتراكمات والمخلفات، بالتوازى مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق أحياء جنوب وغرب داخل أسواق السياحي والشواربي والسيدة نفيسة، بجانب شارعي كسر الحجر وشرق البندر، وأيضاً أمام محطة سكك حديد الشيخ هارون وسط مشاركة لنواب رئيس المدينة ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق والمتابعة الميدانية.

وأسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال طريق، ومصادرة 84 مضبوطات متنوعة، وهو الذى توازي مع إزالة 5 حالات إشغال بشارع بورسعيد بمدينة كوم أمبو، وكذا تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات. 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برفع التراكمات والمخلفات الموجودة بالشوارع والطرق الداخلية بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة. 

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات لإضفاء الشكل الجمالي بمختلف أنحاء المدينة، وفي نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة الرديسية بتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والنظافة العامة بالطرق والشوارع والحدائق، مع غسل الأرصفة. 

 

أسوان إشغالات تعديات إزالة محافظ أسوان شرطة المرافق

رئيس التحرير

وائل لطفي

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