الثلاثاء 01 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 7876 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة خلال 24 ساعة

حملات مخالفة لمواطنين،
حملات مخالفة لمواطنين، لعدم ارتدائهم الكمامات

حررت الخدمات الأمنية بوزارة الداخلية 7876 مخالفة لمواطنين، لعدم ارتدائهم الكمامات الطبية الواقية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ7831 شخصا، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 45 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

 جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

وزارة الداخلية الكمامات الواقية الإجراءات القانونية اتخاذ الغرامة المقررة فيروس كورونا المستجد

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