الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية بتكلفة 44 مليار جنيه بالبحيرة

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الأعمال متواصلة في المبادرة  الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرين لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى أن المحافظة تٌولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 8021 مشروعًا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز 44 مليار جنيه بمراكز (دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون) بإجمالي 43 قرية رئيسية و238 وحدة قروية وأكثر من 3940 تابع.

كما أكد اللواء هشام آمنة على حرصه على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات حيث تابع محافظ البحيرة عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال المكتب التنفيذي لمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة البحيرة ومنها أعمال إنشاء: مدرسة الشهيد فتحي شحاتة الابتدائية - مراكز شباب (المثلث - القاهر - ابو اليسر - الأولى ناصر - القرية الرابعة - الكفاح - العزيمة)، وكذا الوحدة الصحية بالكفاح - ومجمع خدمات الشجاعة - خطوط شبكة الانحدار بقرية الشجاعة - وأعمال توسعة طريق زاوية صقر - ومجمع خدمات آدم بمركز أبو المطامير.

كما تم متابعة وحدة التضامن الاجتماعي - المجمع الزراعي - المجمع الخدمي - مبنى صالة الأنشطة بدمسنا مركز أبو حمص، وتوصيل خطوط الانحدار بمحطة رفع بقرية توفيق الحكيم- الوحدة الصحية بقرية حرارة - خطوط الانحدار بقرية عكاشة - مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية الأبقعين المقام على مساحة 2000 م٢ بمركز حوش عيسى.

كما تم الانتهاء من تشطيب المبنى الإداري لمركز شباب نفرة بسنهور- المجمع الزراعي ووحدة الإسعاف- مجمع الخدمات بقرية نديبة -  بمركز دمنهور.

محافظة البحيرة الابتدائية مشروعات محافظ البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المصريون يستعيدون الثقة

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