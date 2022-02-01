الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدًا.. هيئة الدواء تُنظم دورة تدريبية حول إجراءات تداول الأجهزة المعملية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء، عن فتح باب التسجيل في الدورة التدريبية الخاصة بإجراءات السماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية المستوردة، والتي تهدف إلى تدريب الشركات على الاستيراد والسماح بتداول الأجهزة والكواشف المعملية.
وقالت إنه من المقرر انعقاد الدورة التدريبية غداً الأربعاء، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، لافتة إلى أن الدورة مقدمة لممثلي شركات المستلزمات الطبية.
وأشارت إلى أن الدورة من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة ونصف مساءً، منوهة بأن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب اليوم الثلاثاء.
ونوهت بأنه سيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر CPD.

كما أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية خاصة بتعريف القواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية، والتي تهدف إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية؛ بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.
وأوضحت أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد المقبل ٦ فبراير ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي، ومتاح الحضور من خلال إحدى المنصات الإلكترونية. الدورة مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية.
وقالت إن الدورة ستبدأ من التاسعة والنصف صباحاً وحتى الثانية مساءً، لافته إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب غداً الأربعاء الموافق٢ فبراير.

 

الدواء دورة تدريبية إجراءات السماح الاجهزه الكواشف المعملية شهادة حضور

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وائل لطفي

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