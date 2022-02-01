الثلاثاء 01 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بدءا من اليوم.. إيطاليا تطبق قواعد كورونا على الزوار الأجانب

كورونا فى إيطاليا
كورونا فى إيطاليا

تبدأ إيطاليا تطبيق القيود الجديدة المرتبطة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، على الزوار الأجانب أيضا، ولن يحتاج الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، والذين يقدمون دليلا على إجراء اختبار سلبي أو شهادة تثبت أنهم تعافوا من الفيروس،  إلى تقديم اختبار سلبي اعتبارا من اليوم.

وبسبب المتحور أوميكرون شديد العدوى، كان الاختبار إلزاميا للجميع حتى الآن بغض النظر عن وضعهم. الصحي. 

ومنذ بداية يناير، أصبح التطعيم ضد "كوفيد 19" إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، واعتبارا من اليوم الثلاثاء، سيجري تغريم الأشخاص في هذه الفئة العمرية الذين لم يتم تطعيمهم بعد أو لم يتلقوا جرعة ثانية أو جرعة معززة على الرغم من وجود فرصة للقيام بذلك ، مبلغ 100 يورو (112 دولارا).

ومن المقرر أن يظل هذا الإجراء ساريا حتى 15 يونيو وينطبق على جميع المقيمين الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما بمن فيهم المواطنين الأجانب.
واعتبارا من 15 فبراير ، سيُطلب من هذه الفئة العمرية أيضا تقديم دليل على التطعيم أو الشفاء، في أماكن العمل مع الاضطرار إلى العمل عن بعد اذا لم يتم التمكن من القيام بذلك .
ويمكن للموظفين تحت سن 50 عاما أيضا تقديم نتيجة اختبار سلبية. ويواجه المخالفون لهذه الإجراءات غرامات تتراوح بين 600 و1500 يورو.

 وكانت السلطات قد أعلنت أنه تم تطعيم 81% من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة ضد فيروس كورونا.

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