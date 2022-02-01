النائب الأول لرئيس الوزراء الليبى يثمن دور الجزائر فى استقرار بلاده

ثمَّن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الليبي حسين عطية القطراني، الدور الأساسي الذي تلعبه الجزائر في محاولة جمع الفرقاء الليبيين وتقريب الرؤى، مضيفًا أن الجزائر دولة جارة، واستقرار ليبيا هو استقرار لها.



جاء ذلك خلال لقاء القطراني سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.



وأكد القطراني أهمية وضع خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة الزمن تجمع كافة القوى الوطنية الليبية وتنتهي بإجراء انتخابات حرة و نزيهة.



وشدد القطراني على أن الشعب الليبي يدعم بكافة تركيباته الانتخابات، لأنها الحل الوحيد المؤدي إلى الاستقرار.