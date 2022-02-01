محافظ بورسعيد يلتقى مديرى المناطق والإدارات التعليمية (صور)

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء أمس، عددًا من الإدارات والمناطق التعليمية المختلفة ببورسعيد، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية وامتحانات الشهادة الإعدادية، جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور أكرم حسن مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وأحمد والي وكيل المديرية.

وجه المحافظ، خلال اللقاء، مديري إدارات المراحل التعليمية بالمتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، مشددًا على أهمية حضور وانتظام الطلاب بالمدرسة خلال النصف الثاني من الدراسة، موجهًا مدير مديرية التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمعدلات حضور الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لمديري المناطق والإدارات حول آرائهم لتطوير العملية التعليمية، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم بما يحقق المناخ المناسب للنهوض بالعملية التعليمية ببورسعيد.

وأكد المحافظ على أهمية القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في هذا الشأن، لافتًا لأهمية دور قيادات التعليم في منع هذه الظاهرة، وتحفيز الطلاب على الاعتماد على أنفسهم والمدرسة في تحصيل المواد الدراسية.

وأعلن محافظ بورسعيد، بإن الفترة القادمة سوف تشهد تكثيف الدورات التدريبية للمعلمين من خلال التنسيق مع جامعة بورسعيد، والذي يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها المحافظة للارتقاء بمستوى العملية التعليمية.