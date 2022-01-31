الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد بطلة فيديو «السنجة» بحلوان

بطلة فيديو «السنجة»
بطلة فيديو «السنجة» بحلوان

قررت النيابة العامة بحلوان حبس سيدة تعدت على صاحب محل بسلاح أبيض في حلوان، 4 أيام على ذمة التحقيقات.  

ونسبت النيابة العامة للمتهمة ارتكاب جريمة ترويع المجني عليه من خلال التعدي عليه بسنجه ومحاولة تحطيم سيارته وهو ما كشفت عنه كاميرات المراقبة محل الواقعة.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية للوقوف على نشاط المتهمة.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يظهر خلاله سيدة تدعى "نصرة"، تحمل سلاحًا أبيض في الشارع وتعتدي على صاحب محل بمدينة حلوان، وتحاول تهشيم سيارة متوقفة بالاشتراك مع زوجها ويدعى "عبد الناصر"، وحاول الأهالي التدخل لمنعها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

النيابة حبس سيدة السنجه ترويع المجني عليه

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وائل لطفي

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