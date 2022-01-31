وزير المالية: استهدفنا تعويض المواطنين عما تحملوه نتيجة الإصلاح الاقتصادى

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» يعكس الثقة في الاقتصاد المصري، لأنه من أهم المؤشرات العالمية للاستثمار في السندات الحكومية.



وأوضح وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن طرح السندات الحكومية للاستثمار عالميا يسهم في زياة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، لافتا إلى أن وجود مصر في المؤشر يعني توفير السيولة.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مصر تنضم رسميًا إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا منضمة لهذا المؤشر.

