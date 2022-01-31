6 توقعات لنهاية الموسم الأول من المسلسل الدرامى «الجسر»

بعدما تأزمت الأحداث في أحدث حلقات مسلسل الجسر الذي يُعرض حصريًا على إحدى المنصات الإلكترونية، وتتولى إنتاجه شركة Sproductions، أصبحت توقعات الحلقة الأخيرة من المسلسل والتي ستعرض يوم الثلاثاء المقبل غير نهائية، ولكن مع نهاية الحلقة الرابعة التي ظهر فيها نوح (عمرو سعد) عاجزًا أمام داليدا (نيللي كريم) بعدما خسرت المعركة، يجعلنا نتوقع 6 توقعات لنهاية الجسر.



نوح يقتل داليدا ويثأر لابنه

بعدما تمكن نوح من الهرب في ظل الحرب القائمة بالمستعمرة، وخسارة داليدا قوتها واستيلاء فايز (محمد علاء جاميكا) على المستعمرة، نجحت داليدا في الهرب أيضًا، ولكنها لم تقوَ على الابتعاد أكثر، فجلست يائسة في انتظار موتها، ونتوقع بعد أن يراها نوح أن يقتلها انتقامًا وثأرًا لابنه الذي كان على وشك أن تقتله، لولا هجوم ولاد الزيبق على المستعمرة.

نوح يأسر داليدا ويسلّمها لفايز

ربما يتمكن نوح من أسر داليدا بدلًا من قتلها، وتسليمها لفايز، بعدما أصبح هو كبير المستعمرة، وذلك كي يثبت ولائه لولاد الزيبق، ويمنحونه الخرائط التي توصلّه للجسر، الذي يسعى إليه من بداية الحلقات كي يضمن لابنه مستقبل أفضل من ذلك الذي نشأ بالقوة والقتل.

نوح يتحالف مع داليدا وينتقمون من فايز

قد يفضّل نوح التعاون مع داليدا، وتخليصها من قبضة فايز، فهو يعلم أنها حتى وإن ضعفت، مازالت قادرة على الانتقام من فايز مرة أخرى، وأن تلك ستكون خطتها المقبلة، خاصةً أن نوح قد لا يأمن لفايز بعدما قتل هلال (عصام عمر) أمامه، رغم نجاحه في إنقاذ حبيبته زينة (أسماء أبو اليزيد).

الخطة الأساسية هي البحث عن الجسر

تلك هي الخطة الأولى والهدف الذي يحاول نوح الوصول إليه، فهو غير مهتم بداليدا أو فايز أو حتى من يستولى على المستعمرة، ولكنه تورّط في كل هذا بسبب هلال وقتله لشقيق داليدا، لذلك من الممكن أن يترك نوح داليدا والمستعمرة، ويأخذ ابنه ويستكمل بحثه عن الجسر.

ماذا سيحدث في المستعمرة؟

أول ما سيكون في بال فايز هو البحث عن داليدا وقتلها، تعيين زينة (أسماء أبو اليزيد) كبيرة على المستعمرة، الاستيلاء على كل الموارد التي جمعتها داليدا طوال هذه السنوات، وقتل غالية (سارة الشامي) انتقامًا من داليدا، بعدما أسرها وهي تحاول قتل يعقوب الخائن (محسن صبري).

سامي.. والفرصة التي لا تأتي إلا مرة واحدة

في ظل الحرب القائمة بالمستعمرة، رأينا سامي وهو يتابعها من بعد، دون أن يشارك أو يأخذ صف داليدا أو فايز، لذلك ربما يستغلها فرصة، ويهجم على المستعمرة، ليحارب فايز بعدما خسر معظم رجاله وانهكته الحرب، ويصبح هو كبير المستعمرة.

وتدور أحداث مسلسل الجسر بعد سنوات طويلة من الحروب، قضت على معظم مظاهر الحياة، واضطرت الناس للعيش في تجمعات صغيرة يحكمها أشخاص لا يرحمون، مما يدفع نوح لاصطحاب ابنه ناجي في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى المكان الوحيد الذي يعتقد بأنه سيضمن لطفله حياة آدمية -رغم أنه لم يزره من قبل- وهو الجسر.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم عمرو سعد، نيللي كريم، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد وسارة الشامي مدير التصوير حسين عسر، ديكور أحمد فايز، مونتير أحمد حمدي، جرافيك ياسر النجار، ملابس حسن مصطفى، منتج منفذ علي فايز، ومن إنتاج شركة Sproductions، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك من قصة وإخراج بيتر ميمي.

ومؤخرًا أطلقت شركة Sproductions مسلسلي ستات بيت المعادي، وقواعد الطلاق الـ 45 على إحدى المنصات الإلكترونية، لتتصدر بهما تريند المنصة طوال فترة عرضهما، بجانب مسلسل الوضع مستقر والذي يُعرض حصريًا على شبكة قنوات OSN، ونال المسلسل إشادات نقدية إيجابية وقت عرضه.