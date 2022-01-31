الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. عرض خاص لفيلم «11:11» بحضور أبطاله

فيلم 11:11
فيلم 11:11

تقيم الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد “11:11” عرضا خاصا للعمل، غدا الثلاثاء، في إحدى دور سينما التجمع الخامس. 

ويشهد العرض الخاص للفيلم حضور جميع أبطاله على رأسهم إياد نصار وغادة عادل إضافة لعدد من الفنانين والإعلاميين والنقاد. 

وتقيم الجهة المنتجة ريد كاربت خاصا لأبطال فيلم “11:11”

وصنفت لجنة المشاهدة بالرقابة على المصنفات الفنية الفيلم تحت فئة عمرية +12 نظرا لوجود عدد من المشاهد التي لا تصلح لمشاهدة الأطفال، وبذلك ينضم الفيلم لموسم منتصف العام الدراسي الذي ينافس فيه عدد كبير من الأفلام على رأسهم حامل اللقب ومعالي ماما .

وكانت الشركة المنتجة قد طرحت عددا من البوسترات للفيلم تصدرها أبطاله وينتمي العمل لأعمال الأكشن والغموض والتشويق ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم الأربعاء 2 فبراير.

 

وتدور أحداث العمل حول شخصية سعيد التي يجسدها الفنان إياد نصار وهو محام يحاول الانتحار بضرب نفسه بالرصاص ويفقد ابنه خلال أحداث الفيلم في إطار من الغموض والتشويق. 

والفيلم تتمحور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، وهو من إخراج كريم أبوزيد، وتأليف ياسر عبدالباسط، وبطولة إياد نصار، وغادة عادل، ومعتز هشام، ومحمد الشرنوبي. 

ويعرض لإياد نصار حاليًا فيلم "الكاهن" بدور العرض السينمائية الذي حقق نجاحًا كبيرًا في شباك تذاكر السينما المصرية، محتلًا المركز الثالث بين الأفلام المعروضة ضمن موسم أفلام رأس السنة. 

ويشارك في بطولة فيلم الكاهن مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان الكبير حسين فهمي والفنان السوري الكبير جمال سليمان والفنان الكبير محمود حميدة وعدد من الفنانين الشباب، وزمن تأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبولبن.

فيما تقوم بطلة العمل غادة عادل حاليا بتصوير دورها في المسلسل الرمضاني الجديد “احلام سعيدة”  الذي تشارك في بطولته أمام النجمة يسرا والمسلسل من إخراج عمرو عرفة. 

فيلم 11 11 عرض خاص اياد نصار 11 11 افلام موسم منتصف العام سينما

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وائل لطفي

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