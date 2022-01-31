بسبب عاصفة «كوري» في أوروبا.. اصطدام سفينتين قبالة السواحل الهولندية

اصطدمت سفينتان قبالة السواحل الهولندية المطلة على بحر الشمال، اليوم الاثنين؛ إثر ما يُعرف بعاصفة "كوري"، التي تجتاح أجزاء من شمال أوروبا في الوقت الحالي.

وأشارت شبكة "يورو نيوز" إلى أن الحادث وقع عندما اصطدمت سفينة شحن تعرف بـ"جوليتا دي" بقارب آخر يعرف بـ"بيتشورا ستار" على بعد نحو 32 كيلو مترًا غرب ميناء بلدة آيماودن، ما أدى إلى تضرر القارب، غير أنه تمكن من مواصله رحلته.

وقال خفر السواحل الهولندي "إنه تم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة المكون من 18 فردًا، حيث جرى إرسال مروحيات إنقاذ، من بينها واحدة من بلجيكا، لإجلائهم من السفينة التي لم تصمد وسط عواصف شديدة بعد تضررها بشدة ودخول المياه إليها مع فشل إرسائها قبالة السواحل".

وتأتي عاصفة "كوري" بعد عاصفة "مالك"، التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص على مدار نهاية الأسبوع الماضي، وتدمير منازل بالإضافة إلى فيضانات وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل.