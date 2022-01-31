اختفاء مقاتلة يابانية من طراز «إف- 15» فوق بحر اليابان

أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية عن اختفاء طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز «إف- 15» من على أجهزة الرادار بعد إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية في محافظة إيشيكاوا بوسط البلاد، اليوم الإثنين.

وأضافت- في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أن المقاتلة كانت تنفذ تدريبًا وعلى متنها طاقم مكون من شخصين عندما فقدت أجهزة الرادار الاتصال بها فوق بحر اليابان، على بعد حوالي 5 كيلومترات إلى الغرب من شمال غربي القاعدة.

وذكرت قوات الدفاع الذاتي أنها عثرت أثناء عملية البحث والإنقاذ على بعض الأجسام الطافية في المنطقة التي انقطع فيها الاتصال بالطائرة.

وقال مكتب خفر سواحل في مدينة كانازاوا، عاصمة المحافظة، إنه تلقى مكالمة في نفس الوقت تقريبًا أبلغت عن رصد وهج أحمر قبالة ساحل كاجا بالقرب من القاعدة.