الإثنين 31 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اختفاء مقاتلة يابانية من طراز «إف- 15» فوق بحر اليابان

مقاتلة يابانية من
مقاتلة يابانية من طراز (إف-15)

أعلنت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية عن اختفاء طائرة مقاتلة تابعة لها من طراز «إف- 15» من على أجهزة الرادار بعد إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية في محافظة إيشيكاوا بوسط البلاد، اليوم الإثنين.

وأضافت- في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية- أن المقاتلة كانت تنفذ تدريبًا وعلى متنها طاقم مكون من شخصين عندما فقدت أجهزة الرادار الاتصال بها فوق بحر اليابان، على بعد حوالي 5 كيلومترات إلى الغرب من شمال غربي القاعدة.

وذكرت قوات الدفاع الذاتي أنها عثرت أثناء عملية البحث والإنقاذ على بعض الأجسام الطافية في المنطقة التي انقطع فيها الاتصال بالطائرة.

وقال مكتب خفر سواحل في مدينة كانازاوا، عاصمة المحافظة، إنه تلقى مكالمة في نفس الوقت تقريبًا أبلغت عن رصد وهج أحمر قبالة ساحل كاجا بالقرب من القاعدة.

طوكيو بحر اليابان اليابان طراز إف-15 مقاتلة يابانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

خطورة «عولمة» القيم

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لحريق عمارة الشعراوي في الحسين.. وإنقاذ 12 شخصًا

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الحكومة توضح حقيقة بشأن توجيه برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه 

«هنيدى» يعلق على سوء تنظيم «أمم إفريقيا» ويوجه رسالة لصلاح

«الصحة»: إصابة 11 مواطنًا فى حريق منطقة الحسين بالقاهرة

«العربي للتنمية المستدامة» يناقش الميتافيرس وتداعياته على البيئة.. السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد جلال فراج

«غنى يا على».. عن على الحجار وملك وبينهما BTS

حسين دعسة

خيارات حلف الناتو في الازمة الروسية-الأوكرانية

محمد العسيري

تغريبة ياسر رزق

ماجد حبته

إعادة تدوير شعث الصغير

عبدالوهاب داود

«الأستاذ».. قواعد المحبة والوداع فى شريط سينمائى فاتن

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

صور

مصر في سرادق عزاء ياسر رزق

عزاء الكاتب الصحفي ياسر رزق في مسجد المشير

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

محطة تل أبيب

المزيد

صعوبات يواجهها العملاء: تفاصيل استقالة وحدة العمليات الخاصة بـ"الموساد"

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟