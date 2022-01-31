كتب «السؤال والجواب» تجذب الأطفال في معرض الكتاب

تعرف أغلب كتب الأطفال بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالقصص وبعضها التعليمية المعتادة، لكن اختلفت أحد دور النشر في طريقتها.

وجاء ذلك من خلال عرض الدار مجموعة من الكتب مدون عليها أسئلة وأجوبة مدهشة عن عدة معلومات تخص الطبيعة والاختراعات، وذلك ما لفت نظر بعض زوار المعرض.

وقالت سناء محمد والدة طفلين بالمرحلة الابتدائية إن الفكرة نالت إعجابه كون هذه الكتب الملونة يفضلها الاطفال وما داخلها من أسئلة وأجوبة يجعلهم يعنون على طرق الامتحانات الجديدة.

وتابعت أنها قررت أن تقوم بشراء بعض النسخ لأبنائها، وذلك للجمع بين المذاكرة والترفيه من خلال تلك المجموعة من الكتب.

بينما قررت لبنى السيد أن تقوم بشراء كتيب عن النباتات والعالم لتساعد أطفالها بإكتساب الكثير من المعلومات عن طريق السؤال والجواب.

وأكدت أن الفكرة نالت اعجاب العديد من الأهالي، حيث أنها جاءت لشرائها بعد تحدث الأمهات عنهم داخل أحد مجموعات الواتس الآب للأمهات.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، على أن يفتح أبوابه للجمهور الخميس ٢٧ يناير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

ويواصل المعرض فعالياته حتى يوم 7 من فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولي بالتجمع الخامس، بمشاركة كافة دور النشر.