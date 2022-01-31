«10 ملايين جنيه».. الشاهد الأول في «رشوة الصحة» يكشف مفاجآت

استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الصحة".

تعقد لجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض، والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.

وقال الشاهد الأول:"إنا نظرًا لعدم تشغيل المستشفى، تحدثت مع أحد أقاربي، بأن إدارة العلاج الحرج رفضت إعطاء التصريح لنا، فقال لي: “أنا أعرف حد ممكن يساعدنا في الموضوع ده، وبعدها عرفني قريبي بواحد اسمه حسام فودة اللي هو المتهم الثالث، وقالي إنه يعرف حد هيساعدنا في الموضوع وبعدها اتقابلنا تاني يوم”.

وتابع:"بعدها أنا حكيت لـ حسام فودة علي المشاكل اللي بنواجها مع العلاج الحر بشأن تشغيل المستشفى، وهو قالي هعرفك على الدكتور سيد الفيومي، وإنه هو ليه معارف وهيساعدنا".

وواصل:"يوم ١٩سبتمبر كلمني حسام فودة وقالي إننا هنتقابل مع الدكتور سيد الفيومي، وبعدها أتقابلنا بالفعل في مطعم بالقاهرة الجديدة، وجدت خلالها الدكتور سيد وحسام فودة وسألني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي وحكتله علي المشكلة".

وأكمل:"أخبرني المتهم الثاني اللي هو سيد الفيومي، وقالي إنه في حد مهم يعرف ناس في وزارة الصحة وهيخلص الموضوع وبعدها بنص ساعة حضر المتهم محمد الأشهب وجلس في المقعد المجاور وقالي:إيه المشاكل، أخبرته بالمشاكل اللي باعتيها من ادارة التراخيص ووعدني إنه هيخلص المشاكل دي كلها، وبعدما أنهيت كلامي معه، اتعشينا في المطعم ووعدني إنه هيساعدني".

واستطرد:"بعدما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته هنا حضر المتهم الثالث حسام فوة وقالي: الحجات دي مش بتخلص بالسلامات والأحضان"، متابعًَا:"حسام فودة رفع ايده لاتنين وشاور بعشر أصابعه وقال لي: المطلوب ١٠ ملايين جنيه عشان موضوعك يخلص ده لو كنت عايز الترخيص في تلك اللحظة كان عندي دخول من المبلغ، وأخبرته إن معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغ حضرتك".

وجاء في نص قرار إحالة المتهمين الصادر من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة الجنايات:" بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة، " محمد.ع"، 58 سنة- أخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة ، و "السيد ع" 69 سنة، طبيب ومالك مستشفى الفيومي " حسام ع" السن 59، موظف عمومي سابق و"محمد أ" السن 50. طبيب؛ مدير عام الإدارة العامة للتراخيص بالإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية "العلاج الحر" لأنهم خلال الفترة من التاسع عشر من سبتمبر 2021 حتى الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة أولًا: المتهم الأول: طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه للحصول من سلطة عامة على قرارات ومزايا؛ حال كونه في حكم الموظف العمومي، بأنه طلب من "ص.م"، وأحمد م"- بوساطة المتهمين الثاني والثالث مبلغ خمسة ملايين جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منه ستمائة ألف جنيه مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى المختصين بوزارة الصحة والسكان للحصول لهما على مزية بعدم تنفيذ القرار الصادر بغلق مستشفى دار الصحة، ملكيتهما- لإدارتها بغير ترخيص، وقرار بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية الغير حكومية العلاج الحر" لإعادة معاينة المستشفى؛ وإعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنية بها؛ تمهيدًا لإصدار التراخيص اللازمة لتشغيلها؛ وشهادة جودة لها، وكان ذلك حال كونه أخصائي جودة أول بالإدارة العامة للجودة بشركة مصر لتأمينات الحياة، على النحو المبين بالتحقيقات.