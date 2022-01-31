الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«السلم والتعبان».. سر سعادة زوار معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

على أبواب معرض القاهرة  الدولي للكتاب، يجري الأطفال ناحية الألعاب التي تزين المعرض، وجاء على رأسها لعبة السلم والثعبان، التي نالت إعجاب الكثير من الزوار، وتفاعلوا معها، وبدأ يوزعون الأدوار بينهم على لعبة السلم والثعبان.

يقول محمد عبدالفتاح، أحد زائري المعرض، إنه فور علمه من صديقه بوجود لعبة السلم والثعبان، وأنه شعر بالفرح لوجود لعبة السلم والثعبان وذلك لأن أبنائه يحبونها كثيرا، ويعتبرونها من أهم الالعاب المفضلة لديهم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضح أحد زائري المعرض، أن حامي لعبة السلم والثعبان يحرص على أن جميع الأطفال يلعبونها، حيث تعد من أهم الألعاب التي تجعل من الأطفال عقول ناضجة في التعامل المثالي.

بينما تقول لمياء، أحد زائري معرض الكتاب إن لعبة السلم والثعبان تساعد الأطفال على تنمية مهاراة الذكاء لديهم، والتفكير.

تقول آمال محمود، إن لعبة السلم والثعبان لفتت انتباهها من أول يوم، حيث حرصت على اصطحاب اطفالها بعدها.

وأضافت أنها سعيدة للغاية بسبب تناسب المعرض لجميع الفئات، فكانت تترك أبنائها عند والدتها، فبعد رؤيتها للعبة السلم والثعبان قررت اصطحاب أبنائها في كل زيارة للمعرض.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وأوضحت أن معرض الكتاب يأتي هذا العام بأفضل من الأعوام السابقة بعد تخصيص أماكن لألعاب الأطفال بوجه عام ولعبة السلم والثعبان بوجه خاص.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال». 

يذكر أن القاعة المخصصة للطفل شهدت منذ الساعات الأولى فى عمر الدورة الـ53 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا من الأطفال والأسرة المصرية، حيث تقدم العديد من الأنشطة والفعاليات الخاصة بالنشء، كما أن البرنامج الثقافي لجناح الطفل يتضمن أربعة أركان، وهي ركن الحكايات ، الورش التفاعلية، الورش الفنية والعروض المسرحية، وتشمل هذه المحاور كافة الوسائل العلمية والثقافية المتعلقة بتطوير وتنمية مهارت الطفل.

معرض القاهره الدولي للكتاب الأطفال ناحية الالعاب رأسها لعبة السلم والثعبان أحد زائري المعرض إ حامي لعبة السلم والثعبان

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