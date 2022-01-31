الغرفة التجارية بالاسماعيلية تبحث شكاوى وتظلم أصحاب المخابز البلدية من الغرامات

عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية اجتماعا موسعا بمقر الغرفة التجارية بحضور ممثلين عن أصحاب المخابز البلدية، ووزارة التموين لبحث مشكلة الغرامات المستحقة عليهم وتظلمهم منها، حضر الاجتماع من الشعبة جميع اعضاء مجلس ادارة الشعبة سيد عبدالرحيم، و سيد الكرسليي رئيس الشعب التجارية، ومحمد السيد مدير الغرفة ومنسق الغرفه غريب محمد، و حامد ابراهيم وكيل وزارة التموين بالإسماعيلية ومدير الرقابة التموينية.

و وجه التجار الشكر للنائب أحمد عثمان رئيس الغرفة وأعضاء شعبة المخابز على الاستجابة الفورية، لبحث مشكلتهم مطالبين بالعدالة ومطالبين بإسقاط تلك الغرامات التي أكدوا أنها غير حقيقية .

وقدمت الغرفة مذكرة شاملة بمطالب أصحاب المخابز تضمنت مراجعة مديونية الخبز الزائد منذ بداية المنظومة فى المحافظة فى 10 مايو 2014، حيث كان يتم صرف الدقيق للمخابز بأى كمية يطلبها صاحب المخبز من المطحن ويقوم بسداد ثمنها وفي 27 مايو 2015 تم ميكنة صرف الدقيق للمخابز على ماكينة صرف الخبز برصيد الخبز المقابل للكمية المنصرف من المطحن .

وبحث الاجتماع تفاصيل شكوى أصحاب المخابز ومراجعة مديونية الكارت الذهبي، وطالب أصحاب المخابز بإسقاط الغرامات التى وصفوها بغير الحقيقية رافضين مطالب الوزارة بالدفع اولا ثم التظلم.

وأكدت الشعبة فى نهاية الاجتماع حق أصحاب المخابز فى عرض شكواهم على وزير التموين وان الغرفة وسيط لحل الأزمة بين أصحاب المخابز من جانب وأصحاب المطاحن والوزارة من جانب آخر.