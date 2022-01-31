مجلس النواب الليبي: تسلُّم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من غدا

قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين.

وحسب بوابة الوسط الليبية، وجه صالح مقرر مجلس النواب بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها غدا الثلاثاء، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

وكان قد أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، أن نظر المجلس ملف ترشيح رئيس الوزراء الجديد في الجلسة المقبلة.

ودعا مقرر المجلس إلى تسلُّم ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة بدءا من الغد الثلاثاء، والتأكد من توافر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة، حسب كلمته في جلسة الإثنين.

ودعا صالح خلال كلمته في جلسة البرلمان اليوم الاثنين مقرر الجلسة إلى استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، والتأكد من توفر الشروط وإبلاغ لجنة خارطة الطريق التابعة للمجلس للتواصل مع المجلس الأعلى للدولة.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن تأخير إقلاع الطائرة التي تحمل عددا من النواب، من مطار معيتيقة الدولي أمس الأحد، لحضور جلسة الإثنين في طبرق هو عمل "بفعل فاعل"، و"يمس الأمن القومي ووحدة ليبيا."، مشيرا لعدم وجود عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة.

وأشار رئيس البرلمان الليبي في كلمته خلال جلسة مجلس النواب، الاثنين، إلى أنه سيجري إسقاط عضوية النواب المعينين في السفارات أو الشركات العامة أو المقاطعين، مطالبا بإعداد قائمة بهؤلاء النواب وتقديمها غدا الثلاثاء.

ومن جهته، قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الاثنين، إن الحكومة الليبية الحالية لا يحق لها إصدار قرارات بعد الآن.

وأضاف عقيلة صالح، إن مجلس النواب الليبي يناقش مصير حكومة الوحدة الوطنية ، حسبما أفادت وسائل اعلام ليبية.

فيما أكد عقيلة صالح، أن مجلس النواب الليبي سينظر في الجلسة المقبلة بترشيح رئيس للحكومة الليبية.

وتوقع مراقبون عقد جلسة لمجلس النواب الليبي، يوم الاثنين، سيتم خلالها مناقشة سحب الثقة من الحكومة، والتصويت على تنصيب حكومة جديدة.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق في وقت سابق، على أن شرط الترشح لرئاسة الحكومة لا يستهدف عبد الحميد الدبيبة شخصيا، مشيرا إلى أن أي شخص يتولى رئاسة الحكومة يجب أن يتعهد بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن البرلمان يعتزم عقد جلسته الرسمية يوم الاثنين، وسيتم عرض الأسماء التي قدمت ملفاتها للترشح لمنصب رئيس الحكومة، مرجحة التصويت على الأسماء المرشحة في هذه الجلسة.