الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الهيئة المصرية للشراء الموحد توقع بروتوكول تعاون مع الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية

توقع بروتوكول تعاون
توقع بروتوكول تعاون

وقع الدكتور عمر عبد العزيز مدير المكتب الفني للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بروتوكول تعاون مشترك مع‎ الرابطة العربية لجراحة المسالك البولية والتناسلية (arab association of urology)، arab school of urology ، emirates urologica في دولة الإمارات ويمثله الدكتور ياسر فرحات لتعاون وشراكة رئيسية للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول «Africa Health ExCon» الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية (EIEC) بالقاهرة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه في اطار التعاون العلمي اثناء فترة المؤتمر Africa Health ExCon، ستقوم الرابطة العربية لجراحي المسالك البولية والتناسلية، arab school of urology، emirates urologica society ، bashkir state medical university لتنسيق الانشطة العلمية الخاصة بجراحة المسالك البولية والتناسلية مع اللجنة العلمية.

وكانت أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد أنه في إطار تنظيم الهيئة وإدارة التكنولوجيا الطبية المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي الاول Africa Health ExCon، عقدت عدة اجتماعات مع مختلف الشركات العالمية في جميع المجالات الطبية لتعزيز أوجه التعاون في شتي المجالات الطبية وزيادة فرص الاستثمار بمصر على هامش المعرض والمؤتمر Africa health excon .

وأوضحت هيئة الشراء الموحد أنه قد زار وفد الهيئة الجناح الفرنسي بالمعرض لتسهيل فرص التعاون بين الهيئة المصرية للشراء الموحد وbusiness france لتعزيز العلاقات التجارية وتبادل المعلومات بين الجانبين لدعم تطوير الرعاية الصحية وتحفيز فرص الاستثمار للشركات الفرنسية في مصر.

وكان اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، قد وقع بروتوكول تعاون مشترك مع مجموعة مستشفيات السعودي الألماني في مصر ويمثله الدكتور محمد حبلص (المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني مصر و شمال إفريقيا) لتعاون وشراكة رئيسية للمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الأول «Africa Health ExCon» الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية (EIEC) بالقاهرة.

هيئة الشراء الموحد برتوكول تعاون الرابطة العربية لجراحات المسالك البولية والتناسلية الإمارات المؤتمر الطبي الأفريقي الأول

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