7 فبراير آخر موعد لاستلام الأبحاث المشاركة بالمؤتمر السابع لشباب الباحثين بجامعة سوهاج

أعلنت اللجنة التنظيمية للمؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين "الدولي الثاني"بجامعة سوهاج عن مد فتره استلام الابحاث العلمية المشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي السابع لشباب الباحثين "الدولي الثاني" حتي يوم ٧ فبراير القادم، صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة وقال ان المؤتمر سيعقد يومي٢و٣ من شهر مارس القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة الجديدة.

وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إنه تم الموافقة علي مد فترة إستلام الابحاث لمده اسبوع و ذلك خلال الاجتماع الذي تم عقده اليوم مع اللجنه التنظيمية للمؤتمر ، نظراً لزياده اقبال الباحثين علي المشاركة بالمؤتمر، حيث ان عدد المشاركين بالمؤتمر وصل حتي الان الي اكثر من ٤٧٠ باحث، مابين متحدث ومعلق ومستمع من الجامعات المصرية وجامعات الدول العربية المختلفة.

وأشار "العناني" إلى أن المؤتمر يعد أهم الأحداث العلمية التي ستقام في رحاب الجامعة، والتي تساهم في تحقيق الخطة البحثية للجامعة وخطتها الاستراتيجية، في ضوء خطط وزارة التعليم التعليم العالي ورؤية مصر ٢٠٣٠.

حضر الاجتماع الدكتورة صباح صابر رئيس اللجنة التنظيمية، والدكتور أحمد حسانين رئيس اللجنة العلمية، والدكتورة أماني ابو القاسم منسق المؤتمر، الدكتور محمد حشمت مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، والدكتور مصطفي فهمي مدير تحرير المجلة العلمية للمؤتمر، الدكتورة ريهام فاروق مسئول اللجنة التسويقية بالمؤتمر، علي ابو الري مدير عام اداره الدراسات العليا، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة بالجامعة.

فيما تسلم الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ، شهادة المركز الخامس إفريقيا للعام الثاني على التوالي من هيئة التصنيف الدولي "UI GreenMetric" للجامعات صديقة البيئة والأكثر إستدامة، وذلك بحضور كلا من الدكتور حمدى محمود حسانين مدير وحدة الاستدامة والمشرف العام على ملف المسابقة، والدكتورة صباح صابر منسق الأنشطة بالوحدة.

أشاد عبدالخالق بأداء الجامعة للعام الثانى على التوالى، وحصولها علي هذا المركز المتقدم بين الجامعات العالمية منها و الإفريقية والمحلية، موضحاً دور فريق وحدة الاستدامة وأثره البالغ في تكرار هذا الإنجاز للجامعة ورفع اسمها عاليا .

وقال رئيس الجامعة أن الجامعة عملت على تطبيق العديد من برامج وأنشطة الاستدامة في كافة المجالات، لكي تتواكب مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك تطبيقا لمبادرة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "إتحضر للأخضر"، والتي أطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والتى تستمر الجامعة في العمل على أن يبقى حرمها حرما نظيفاً محافظا على معايير الاستدامة مثل المباني المستدامة، التقليل من إستخدام وسائل النقل الملوثة للبيئة، ترشيد إستهلاك الطاقة والمياه ، وأيضاً الحفاظ على الغطاء الأخضر، تخفيض انبعاثات الكربون، الحد من الضوضاء، التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلي التحول الرقمي في جميع المعاملات وذلك لتقليل إستخدام الورق والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة .

ومن جانبه ذكر حمدى حسانين أن وحدة الاستدامة تعمل بصفة مستمرة على تطبيق جميع أهدافها، كما تلقى الضوء حاليا على تشجيع الأبحاث العلمية في شتى المجالات المتعلقة بالاستدامة البيئية، والحفاظ عليها إستعداداً للمشاركة في المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "27 COP"، والذي تستضيفه مصر نهاية عام 2022 في شرم الشيخ.

وأضافت صباح صابر أن جهود فريق العمل بوحدة الاستدامة أدت إلى محافظة الجامعة على ترتيبها لقارة إفريقيا للعام الثانى على التوالى، رغم زيادة الجامعات المشاركة في التصنيف هذا العام، مشيدا بتقدم الجامعة 96 مركزاً على المستوى العالمى حيث جاءت في المركز 400 عالميا من بين 956 جامعة مشاركة، بينما كانت في المركز 496 العام الماضى.