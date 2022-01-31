الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. حفل تأبين المخرج الراحل فهمي الخولي بمسرح البالون

المخرج الراحل فهمي
المخرج الراحل فهمي الخولي

مساء اليوم الإثنين تنظم قاعة صلاح جاهين، بمسرح البالون بالعجوزة، في تمام الساعة الخامسة مساءً، حفل تأبين المخرج الراحل فهمي الخولي في ذكرى مرور عام على وفاته.

وينظم حفل التأبين المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

ومن المقرر أن ينطلق حفل التأبين في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بحضور كل من الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان إيهاب فهمي مدير عام المسرح القومي، والفنان سامح مجاهد مدير عام مسرح الغد، والمخرج عادل حسان مدير عام مسرح الطليعة، والدكتور سامح مهران والمخرج  عصام السيد والفنان سامح الصريطي والمخرج ناصر عبدالمنعم والكاتب المسرحي الكبير يسري حسان والناقد المسرحي محمد الروبي.

ويبدأ حفل التأبين بعرض فيلم تسجيلي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للمخرج الراحل فهمي الخولي، ويختتم برنامج حفل التأبين بإهداء أسرة الراحل فهمي الخولي شهادات تقدير لرحلة عطائه الفنية.

ويعد المخرج الراحل فهمى الخولي أحد رموز المسرح فى جمهورية مصر العربية، حيث ساهم فى تأسيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي وتولى إدارة فرقة المسرح الحديث ومسرح الغد وفرقة تحت 18 عامًا التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

كما قدم المخرج الراحل فهمي الخولي العديد العروض المسرحية التي حققت نجاحًا كبيرًا ومنها الوزير العاشق، ولن تسقط القدس وسالومي، بالإضافة إلى مشاركته بالتمثيل فى العديد من الأعمال التليفزيونية الهامة.

ورحل عن عالمنا المخرج فهمي الخولي في شهر يناير من العام الماضي 2021 بعد صراعه مع المرض وشيع جثمانه بمسقط رأسه بمقابر العائلة بدمنهور بمحافظة البحيرة وسط حالة من الحزن الشديد على الوسط الثقافى.

 

ذكرى على اليوم الاثنين حفل محافظة مهرجان موسيقى جمهور مصر قدم السيرة الذاتية فيلم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المركز القومي للمسرح والموسيقي المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية الفنان القدير ياسر صادق إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة

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