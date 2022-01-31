موعد وأسعار رحلات العمرة للمصريين خلال 2022 وإجراءات السفر

لازال موعد انطلاق رحلات العمرة من مصر 2022 من الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل وذلك عقب رفع الحظر عن المصريين في مطلع شهر ديسمبر الماضي.

وتستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أسعار العمرة وأولى رحلات الطيران والإجراءات اللازمة للمعتمرين المصريين.

موعد انطلاق رحلات العمرة من مصر 2022

تنطلق أولى رحلات الطيران المصري بالمعتمرين في أوائل شهر فبراير المقبل وذلك مع موسم عمرة رجب عقب توقف دام قرابة عاما كاملا بسبب وضع اسم مصر على قائمة المحظورين من دخول الأراضي السعودية بسبب انتشار جائحة كورونا العالمية والخوف من تفشي الوضع الوبائي بين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وكانت قد رفعت المملكة أسماء أكثر من 6 دول من قائمة الحظر على رأسها مصر والبرازيل و الهند وباكستان وفيتنام واندونيسيا فيما مازالت دول على قائمة الحظر من بينهم هونج كونج والسويد وإيران.

أسعار العمرة للمصريين 2022

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العمرة للمصريين خلال الموسم الجديد في 2022 من 4000 إلى 6000 جنيه حيث تصل أسعار العمرة من 20 إلى 25 ألف جنيه بسبب تكاليف العمرة بالإضافة إلى تحليل حمض نووي Pcr وغيرها مصروفات التي فرضتها جائحة كورونا العالمية.

فيما مازالت تكاليف الطيران والفنادق والإقامة وغيرها من المصروفات المتعارف عليها في السفر للعمرة كما هي، حيث تخضع لمجموعة من الاعتبارات مثل درجات فنادق الإقامة وعدد نزلاء الغرفة الواحدة.

اقرأ أيضاً

تفاصيل موسم العمرة 2022

الإجراءات الاحترازية لسفر المعتمرين 2022

مع اقتراب موعد انطلاق رحلات العمرة من مصر 2022 يبحث الراغبين في أدائها عل الإجراءات الاحترازية للسفر حيث يتم إجراء تحليل حمض نووي Pcr للتأكد من خلو المسافر لأداء العمرة من كورونا فيما لا يخضع الحاصلين على اللقاح المعترف به من وزارة الصحة السعودية لأي حجر صحي مثل جونسون و استرازتيكا سينو فارم و سينوفاك ووموديرنا فيما يخضع باقي المعتمرين المصريين الحاصلين على باقي جرعات اللقاحات الأخرى إلى حجر صحي فندقي مدفوع لمدة 6 أيام قبل أداء العمرة.