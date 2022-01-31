«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلي إلى أبوظبي

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران من مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، فى الرابعة عصرًا رحلة خاصة رقم MS3200 من طراز إيرباص 320Neo إلى مطار أبوظبي لنقل بعثة النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من ٣ إلي ١٢فبراير المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويستقبل بعثة النادي الاهلي بمبني الركاب رقم ٣ فريق عمل مصر للطيران لإنهاء إجراءات سفر البعثة وسط الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية مصر للطيران نقلت بعثة النادي الأهلي في جميع مشاركاته في بطولة كأس العالم للأندية منذ المشاركة الأولى عام 2005 باليابان.