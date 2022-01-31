إدارة «مشروعك» بالقصير تنفذ مرورا على المشروعات لمعاينتها على الطبيعة

قال اللواء أشرف البيه رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، إنه يتم مواصلة وتكثيف العمل بادارة مشروعك بالوحدة المحلية، ومتابعة ماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية فى إقامة المشروعات المتنوعة، التى قامت البنوك بتمويلها بالتنسيق مع الإدارة المختصة بالوحدة لتذليل اى عقبات تواجه أصحاب المشروعات.

و أوضح رئيس مدينة القصير، أن لجنة إدارة مشروعك بالوحدة المحلية توجهت اليوم، إلى مواقع المشروعات ولقاء أصحابها بمناطق التلفزيون، والمركز التجاري، وشنيشن، والمستعمرة، حيث تتابع اللجنة المشروعات على الطبيعة والوقوف على مدى نسب تنفيذها، كما تتم مراجعة التراخيص الصادرة لكل مشروع على حدا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة لتحقيق التنمية المستدامة واعطائهم الفرصة فى اختيار المشروع المناسب وفقا لإمكانياتهم وقدراتهم.



وكانت وزارة التنمية المحلية قد أعلنت عن كيفية التقديم على القروض وذلك بالتوجه الى موقع مشروعك فى المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية وملء استمارتين طبقا لحجم القرض المطلوب، و تشمل الاستمارة الأولى منح القرض من ألف جنيه حتى 50 ألف مصرى والثانية أكبر من 50 ألف جنيه حتى 2 مليون جنيه، كما يتم مراجعة بيانات الاستمارات والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية ويتم تسليم الطلب لممثل البنك فى الموقع.

و يستهدف المشروع القومى للتنمية المجتمعية منح القروض للعملاء فى تمويل شراء الآلات والمعدات والتجهيزات وتمويل النشاط الجاري ومشروعات الثروة الحيوانية والمهن الحرة.

يذكر أن إدارة مشروعك بالوحدة المحلية لمدينة القصير ساهمت فى تحقيق 550 مشروعا على أرض الواقع يتضمن أنشطة مختلفة يتم متابعتها بشكل مستمر.