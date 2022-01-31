الإثنين 31 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يؤثر كورونا على الجلد بشكل عام؟

تأثير كورونا على
تأثير كورونا على الجلد

مع تقدم الوباء، فإننا ندرك بشكل متزايد أن COVID-19 يؤثر على أجزاء متعددة من الجسم خارج الرئتين يتضمن الجلد، وقد تظهر بعض الأعراض الجلدية بعد فترة وجيزة من الإصابة، بينما تظهر أعراض أخرى في وقت لاحق أو في حالة مرض أكثر خطورة، ومعظمها يتحسن مع مرور الوقت.

ونستعرض في التقرير التالي وفقا لموقع “theconversation” الأعراض من الأكثر شيوعًا إلى الأقل في ظل انتشار كورونا

بقع حمراء مسطحة متعددة

نتوءات حمراء صغيرة منتشرة وبقع حمراء مسطحة متعددة، وترتبط هذه الانفجارات البقعية الحطاطية المزعومة بمرض أكثر شدة

 احمرار بياض العينين

هذا التهاب الملتحمة أكثر شيوعًا في وقت لاحق من المرض وفي المرض الأكثر خطورة. 

 تورم الصقيع 

وتسمى عادة أصابع القدم المصابة بفيروس كورونا ويمكن أن تؤثر هذه على اليدين أو القدمين، أو كليهما في نفس الوقت، ويمكن أن يكون الجلد المتغير باللون الأحمر الأرجواني مؤلمًا ومثيرًا للحكة، وفي بعض الأحيان تكون هناك  بثور صغيرة غالبًا ما تظهر هذه الآفات الشبيهة بتورم الأصابع في وقت متأخر من المرض، بعد الأعراض الأخرى، وهي أكثر شيوعًا عند الأطفال. 

 طفح جلدي وردي 

أيضا الطفح الجلدي المثير للحكة قد يظهر على شكل بقع أو كتل حمراء بارزة (شروية) وهي تتراوح من حجم رأس الدبوس، وعادة ما تختفي التورمات في غضون دقائق إلى ساعات في مكان واحد، ولكنها قد تأتي وتختفي.

 البثور المائية 

البثور المائية أو الانفجارات الحويصلية، عبارة عن بثور صغيرة مملوءة بالسوائل قد تظهر في وقت مبكر من المرض أو في أي وقت، وغالبًا على اليدين، ويعاني المرضى في منتصف العمر أكثر شيوعًا، و تدوم البثور ما يزيد قليلاً عن عشرة أيام وترتبط بمرض متوسط ​​الخطورة

كدمات صغيرة

يرتبط النمط الأحمر والأزرق الذي يشبه شبكة الصيد على الجلد، أو نمط ليفيو، مع كدمات صغيرة (فرفرية) أحيانًا، بمرض أكثر حدة وفئات عمرية أكبر يُعتقد أن هذا النمط ناتج عن انسداد الأوعية الدموية التي تنشأ كجزء من استجابة الجسم المناعية للفيروس. 

التهاب في القلب والأوعية الدموية 

الطفح الجلدي المصاحب لمتلازمة الالتهاب متعدد الأجهزة عند الأطفال أو MIS-C. 

يؤدي هذا "الجهاز المناعي المفرط" إلى حدوث التهاب في القلب والأوعية الدموية ذ، مما يؤدي إلى حدوث جلطات دموية وأعراض الصدمة. يمكن أن تحدث هذه المضاعفات النادرة جدًا لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد إصابة الطفل بـ COVID-19

تساقط الشعر

يحدث تساقط الشعر في العديد من الأمراض الشديدة ، بما في ذلك COVID-19، و هذا هو الجسم الذي يغلق نشاطًا غير ضروري في أوقات التوترو  بشرط أن تكون مستويات الحديد لدى الناس طبيعية ، سوف يتعافى الشعر في الوقت المناسب

covid-19 يؤثر على أجزاء متعددة من الجسم الرئتين يتضمن الجلد الأعراض الجلدية أعراض أخرى أكثر خطورة ”الأعراض من الأكثر شيوع ا

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وائل لطفي

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