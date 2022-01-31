سفيرة أوكرنيا لدى واشنطن: روسيا لن تتوقف لو قررت غزو بلادى

حذرت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا من أن روسيا قد لا تتوقف إذا ما قررت غزو بلادها.

وقال ماركاروفا -في تصريحات- إن "السبب وراء هجوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس لأنه يريد أوكرانيا، لكن السبب الحقيقي هو أن أوكرانيا اختارت أن تكون ديمقراطية ولديها طموحات بدخول الاتحاد الأوروبي والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".

ونبَّهت السفيرة الأوكرانية إلى أنه "لن يكون هناك أمل في أن يصبح العالم آمنًا إذا ما تعرضت أوكرانيا لهجمات روسيا"، مؤكدة: "لا نريد أن نصبح جزءًا من الاتحاد السوفييتي السابق أو الأمبراطورية الروسية أو الاتحاد الروسي، وإنما أن تكون لنا سيادتنا واستقلالنا".

وعلى صعيد آخر ، قررت كندا سحب المزيد من موظفي سفارتها في أوكرانيا، وفقًا لبيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الكندية .

وقال البيان، إن كندا اتخذت قرارًا بسحب الموظفين الكنديين غير الأساسيين ومن تبقى ممن يعولونهم مؤقتًا من السفارة الكندية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى تظل سلامة وأمن الكنديين.

وكانت كندا قد أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أنها ستعزز فريق العاملين في سفارتها في أوكرانيا بخبراء في الأمن وإدارة الصراع والإصلاح الديمقراطي والخدمات القنصلية والدبلوماسية، لزيادة قدراتها الدبلوماسية والسماح لها بمواصلة التقييم والاستجابة للوضع المتطور دعما لأوكرانيا.

في الوقت نفسه، وصلت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إلى أوكرانيا صباح يوم الأحد، وقالت في مؤتمر صحفي، إن كندا ستواصل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة القوات المسلحة الكندية.

وسحبت كندا في 25 يناير أطفال موظفي السفارة الكندية الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وأفراد الأسر المرافقين لهم، ولا تزال سفارة كندا في أوكرانيا مفتوحة حاليًا وتقدم المساعدة القنصلية للمواطنين الكنديين.

وقامت كندا سابقًا بتحديث إرشادات السفر الخاصة بها ناصحة أي كندي غير أساسي بمغادرة أوكرانيا.

وجاء القرار وسط مخاوف متزايدة من احتمال نشوب صراع روسي- أوكراني.