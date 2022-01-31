الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة ينتقل لموقع إطفاء حريق نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسينى (صور)

محافظ القاهرة يشرف
محافظ القاهرة يشرف على إطفاء حريق شارع الازهر

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذي نشب بشارع الأزهر خلف المشهد الحسيني نتيجة إحتراق كابل كهربائي امتد لعقارين وأسفر عن ١٢ مصابًا بحالات اختناق تم نقلهم إلى مستشفى الحسين الجامعي.

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وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بوجود حريق نتج عن كابل كهرباء أسفل العقار رقم ٣ شارع الباب الأخضر بجوار المشهد الحسيني وامتد الحريق من أسفل العقار إلى الطابق الأول والثاني والى العقار رقم ٤ و ٥ وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحريق وتم الإطفاء وجاري عمليات التبريد.

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وأكد محافظ القاهرة الذي انتقل لموقع الحريق فور نشوبه على سرعة إزالة آثار الحريق عقب إنتهاء النيابة العامة والبحث الجنائي من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق، كما وجه محافظ القاهرة بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لمصابي الحادث.

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وقوات الحماية المدنية جهاز يتولى مجموعة من الإجراءات والأعمال اللازمة لحماية السكان والممتلكات العامة والخاصة من أخطار الحريق والكوارث والحروب والحوادث المختلفة وإغاثة المنكوبين وتأمين سلامة المواصلات والاتصالات وسير العمل في المرافق العامة وحماية مصادر الثروة الوطنية في زمن السلم وحالات الحرب والطوارئ.

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المشهد الحسيني شارع الازهر حريق بشارع الأزهر كابل كهربائي يتسب بحريق محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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