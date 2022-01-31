«فرانس برس»: إبداع صلاح قاد الفراعنة للمربع الذهبى بأمم أفريقيا

أشادت وكالة فرانس برس الفرنسية بأداء الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في مباراة أمس الأحد بين المنتخب المصري ونظيره المغربي في ربع النهائي ضمن مباريات كأس الأمم الأفريقية.

وقالت الوكالة الفرنسية: لقد أبدع صلاح في المباراة، حيث تأهلت مصر إلى نصف النهائي بعد هذه المباراة القوية بفضل إبداع محمد صلاح، الذي قلب تقدم المغرب في وقت مبكر بتسديدة سهلة من مسافة قريبة، ثم تمريرة حاسمة لتسديد هدف تريزيجيه.

ووفقا للوكالة الفرنسية فقد استحوذت مصر على الكرة في أغلب المباراة.

وعن الهدف الثاني قالت الوكالة الفرنسية: الركض الرائع من قبل نجم ليفربول سمح لتريزيجيه بوضع الفراعنة 2-1 في الوقت الإضافي.

يأتي هذا فيما هنأ السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي، مساء الأحد، منتخب مصر بعد فوزه على المنتخب المغربي وتأهله للدور النصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وكتب السفير البريطاني، في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر): "ألف مبروك للفراعنة والتأهل لنصف النهائي ومستانيين الكاس يا رجالة".

كان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، قد أشاد بالروح والأداء الرجولي الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مباراتهم التي أقيمت اليوم الأحد أمام منتخب المغرب الشقيق ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم المقامة بالكاميرون، وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 2/ 1 ليتأهل المنتخب الوطني إلى المربع الذهبي للبطولة، ومواجهة منتخب الكاميرون الخميس المقبل.

وهنأ نادي ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح نجم فريقه الأول لكرة القدم على قيادة منتخب بلاده في التأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وكتب الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع "تويتر": "هدف وتمريرة حاسمة وأداء ملكي بامتياز، تهانينا إلى العظيم محمد صلاح الذي قاد المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية 2021".

وتلاقى المنتخب المصري مع نظيره المغربي اليوم الأحد في إطار منافسات ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليًا في الكاميرون، حيث فازت مصر بهدفين لهدف وتأهلت إلى نصف النهائي.