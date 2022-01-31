أسرة وجيران ضحية«فبركة الصور» لـ«الدستور»: نطالب بالقصاص العاجل من الجناة

شهدت محافظة الشرقية، أمس الأحد، حادث مصرع فتاة، بعد أن قررت إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة، عقب أحد جيرانها بفبركة صور لها وابتزاز عائلتها بسبب خلافات الجيرة بينهم.

و التقت "الدستور" شحتة عبد الفتاح، والد الضحية هايدى ، والذي كان في حالة انهيار ، وطالب بسرعة القصاص ممن ارتكبوا هذا الجرم، وتسببوا فى وفاة ابنته، قائلا ان بناته الثلاثة هن ميراثه من الحياة، و كان دائما يتابع سيرهن وسلوكهن، كما كان يزور مدرستهن بصفة مستمرة ويتابع تقدمهن الدراسي

و تابع أن هايدي الضحية هى ابنته الوسطى، و هو أب لـ " نيرمين " بالصف الثالث الثانوى الفني، و نوران بالصف الرابع الإبتدائى، مؤكدا أن الأمر بدأ بخلافات جيرة عادية بسبب لهو الأطفال، وتطورت لتقوم جارة المجنى عليها بإرسال الصور لأولاد شقيقتها، ويقوموا بفبركة الصور ويبتزوها بطلب أموال وتشويه سمعة الطفلة التي أقدمت على الانتحار.

كما التقت بأحد جيران المجنى عليها، و الذى استهل كلامه بطلب القصاص العادل من المتسببين فى وفاة الفتاة، لافتا إلى ما يعانيه والدها ووالدتها منذ وقوع ما حدث، من حزن وبكاء وصراخ، و إلى حالة الحزن والصدمة التى تسيطر على محل إقامتهم.

- حقد كبار وطيش شباب

و قال وائل جار المجنى عليها أن ماحدث لها هو شئ محزن و مؤسف، ولم يكن طيش شباب فقط بل كان مدعوما بحقد الكبار، بعد أن حاربت جارتها عائلة هايدى بفبركة صور وابتزاز العائلة بأكملها، قاموا بتشويه صورتها وابتزازها وتشويه سمعتها.

وأضاف أن أهالى عزبة الحاج على، التابعة لمركز أولاد صقر جميعهم يطالبون الأجهزة الأمنية والقضائية بسرعة التحقيق فى الواقعة، واتخاذ اللازم حيال المتهمين ممن تم ضبطهم، و ضبط باقي المتهمين فى تلك الواقعة خاصة الشابين اللذين قاما بصناعة الصور المفبركة.

وكانت فتاة مراهقة قد لقيت مصرعها داخل منزلها بعد أن تناولت حبة الغلة السامة، وقررت التخلص من حياتها بعد تداول صور مفبركة لها، وتم تحرير المحضر اللازم.

و تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزي فتاة 15 عاما، مقيمة دائرة مركز شرطة أولاد صقر جثة هامدة، متأثرة بإصابتها نتيجة تناولها قرص حفظ الغلال السامة.

وأفادت التحريات الأولية بإقدامها على إنهاء حياتها، بسبب تداول صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت إنهاء حياتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.