البابا تواضروس الثاني يستقبل قيادات «الأنبا أبرآم للتنمية»

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة والمشرف على خدمة الأنبا أبرآم للتنمية التابعة للكنيسة ذاتها، وعددًا من الآباء كهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من الخدام أمناء الإيبارشيات ومديري برامج التنمية والسكرتارية.

واستمع قداسة البابا إلى عرض تقريري عما قامت به الخدمة في الإيبارشيات عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ثم تناقش مع الخدام في عدد من النقاط التي تمناها قداسته من الخدمة خلال الفترة المقبلة ومنها عمل دراسات وتحليل لما تحتاجه القطاعات الجغرافية التي تضم أكثر من إيبارشية وتسليمها لهذه الإيبارشيات لتتشارك معًا في تنمية مجتمعاتها بما تحتاجه، كما شجعهم قداسته على زيادة العمل المشترك مع شركاء التنمية من المؤسسات الكنسية.