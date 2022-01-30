الإثنين 31 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس الثاني يستقبل قيادات «الأنبا أبرآم للتنمية»

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، في المقر البابوي بالقاهرة، القمص داود لمعي كاهن كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة والمشرف على خدمة الأنبا أبرآم للتنمية التابعة للكنيسة ذاتها، وعددًا من الآباء كهنة الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من الخدام أمناء الإيبارشيات ومديري برامج التنمية والسكرتارية.

واستمع قداسة البابا إلى عرض تقريري عما قامت به الخدمة في الإيبارشيات عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، ثم تناقش مع الخدام في عدد من النقاط التي تمناها قداسته من الخدمة خلال الفترة المقبلة ومنها عمل دراسات وتحليل لما تحتاجه القطاعات الجغرافية التي تضم أكثر من إيبارشية وتسليمها لهذه الإيبارشيات لتتشارك معًا في تنمية مجتمعاتها بما تحتاجه، كما شجعهم قداسته على زيادة العمل المشترك مع شركاء التنمية من المؤسسات الكنسية.

قداسة البابا تواضروس الثاني القمص داود لمعي كنيسة القديس مار مرقس خدمة الأنبا أبرآم للكنيسة لآباء كهنة الكنيسة الخدمة في الإيبارشيات قداسة البابا

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