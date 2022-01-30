الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نيكول سابا ولطيفه تهنئان الشعب المصري بالتأهل لنصف نهائي أمم إفريقيا

نيكول سابا
نيكول سابا

عبرت الفنانه اللبنانيه نيكول سابا عن سعادتها بفوز مصر علي المغرب والتأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية. 

وكتبت نيكول عبر حسابها بموقع “تويتر” قائله :"‏مبروك لمصر وعقبال بطولة أمم إفريقيا" .

وهنأت الفنانه ليلى علوي منتخبنا الوطني قائله :"‏ألف مبروك لمصر ومنتخبنا الوطني ".

وعلق الشاعر أمير طعيمة قائلا :"‏على الجهاز الاداري للمنتخب الحذر من أفسد اتحاد على وجه الارض، اتمنى وقت المسحات نعمل مسحات في نفس الوقت في جهة دوليه معتمدة منعا لأي تلاعب.
الكاميرون كل ما بتلاعب فرقة بتضرب بالكورونا كلها، الكاميرون أقل بمراحل من ساحل العاج و المغرب بس انت مش هتلاعب ١١ لاعب فقط".

فيما قالت التونسيه لطيفه :"‏مبروووك لمصر الحبيبة التأهل و هاردلك لمنتخب المغرب و تونس مصر ‎كأس أمم أفريقيا".

وكتب صلاح عبد الله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا :"‏الله عليكوا يامصريين الله عليكوا.. الدنيا وإنتوا فرحانين فرحانة بيكوا.. وأحلى حاجة ياناسي فيكوا.. اللي في قلوبكم في عينيكوا..مبرووووووووك ١٠٠مليون مبروك ليكوا.. ‎صلاح عبدالله".

انهالت التعليقات من نجوم الفن على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، احتفالًا بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي وتأهله لنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقال الفنان شيكو " مبروووووووك للرجالة ومبررررروك لمنتخب مصر"، وشاركه عدد كبير من النجوم التهنئة بالفوز على منتخب المغرب والتأهل إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية ومقابلة الكايمرون على أرضها ووسط جمهورها. 

فيما قال النجم محمد هنيدي في منشور له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "‏مبروووووووك لمصر مبروووك مبرووك والله وعملوها الرجالة"، وتابع: "‏منتخب بيقاتل لآخر ثانية.. حراس مرمى عالميين.. وقائد منتخب أثبت للعالم كله أنه فعلًا أفضل لاعب في العالم مبروووك لمصر". 

وكتبت النجمة شيرين عبدالوهاب علي حسابها بموقع تويتر قائلة: "‏فوز مشرف لمنتخبنا المصري، عملوها الرجاله، مليون مبروك لبلادي مصر" .

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