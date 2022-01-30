مصرع مواطنين وإصابة 11 آخرين في انقلاب أتوبيس بالبحر الأحمر

شهد طريق رأس غارب في الاتجاه إلى الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا مروعًا إثر انقلاب أتوبيس، والذي أسفر عن مصرع شخصين بينما أصيب 11 آخرون، وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، لنقل المصابين ويجري الآن عمليات تقطيع الأتوبيس الاستكشاف وجود أي ضحايا آخرين.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، قد تلقت إخطارًا بانقلاب أتوبيس نقل أمام منطقة وادي دار بطريق رأس غارب الغردقة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 11 أخرين حتى الآن.