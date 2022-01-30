غدًا.. طرح تذاكر حفلى عمر خيرت على موقع الأوبرا

أعلنت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء الأحد، البدء في حجز تذاكر حفلتي الموسيقار العالمي عمر خيرت، غدا الإثنين، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع للدار.

ويقام حفلي عمر خيرت برفقة الأوركسترا الخاص به مساء يومي 10 و11 فبراير المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع.

ومن المقرر أن يبدأ الحفلان فى الثامنة مساء ويقدم خلالهما «خيرت» باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، منها: «هى دي الحياة»، «في هويد الليل»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبد القادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، و100 سنة سينما.

ودائما ترفع حفلات الموسيقار الكبير عمر خيرت دائما شعار "كامل العدد" فهي من أنجح الحفلات التي تقدمها دار الأوبرا المصرية وتكون أسعار التذاكر مخفضة مقارنة بأسعار تذاكر المسارح الخاصة.

وتم إلغاء حفلي الموسيقار عمر خيرت وكان من المقرر إقامتهما 23 و24 يناير الجاري على المسرح الكبير، بسبب إصابة ٣ أعضاء من الأوركسترا بفيروس كورونا.