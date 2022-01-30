الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علاء شيلابي نقيباً للزراعيين في الفيوم

علاء شيلابي
علاء شيلابي

أسفرت النتائج النهائية لانتخابات نقابة الزراعيين بالفيوم، عن فوز دكتور علاء شيلابي بمنصب نقيب الزراعيين بالمحافظة بفارق أصوات كبير عن أقرب منافسيه.

يذكر أن انتخابات النقابة شهدت إقبالا كثيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الزراعيين والبالغ عددهم 6 آلاف عضواً لاختيار من يمثلهم خلال الفترة المقبلة.

وشهدت المنافسة بين 4 مرشحين على مقعد النقيب الزراعيين وهما المهندس عزت عبد الباري مدير التعاون الزراعي، والدكتور علاء شيلابي والمهندس علي الدهشان والمهندس حسن نادي.

كما تنافس على مقعد مجلس الإدارة فوق السن 6 مرشحين ليتم اختيار 3 ،2 بمركز أبشواي لاختيار 1 وفاز 8 أعضاء من مرشحي تحت السن كما فاز بالتزكية كل من مركز طامية، وسنورس، الفيوم ،يوسف الصديق ، وإطسا.

فوز علاء شيلابي نقيبا لللزراعيين بالفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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