الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«هوية مصر».. أهم الأحداث والطرق بعنوان «اعرف بلدك»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

"أعرف بلدك"، كلمات كتبت على مطوية يقوم أحد العاملين بجناح بالقاعة 3 بتوزيعها على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، و يطلق عليه اسم "هوية مصر"، وتتمثل المطويات التي يقوموا بتوزيعها بمعلومات عن مصر بطقوسها تاريخها وأماكنها.

مابين خارطة الطريق وطقوس شهر رمضان والمتاحف الأثرية، تتكون مجموعة من "البرموشن" والتي تقوم سناء سيد المرأة الأربعينية بنشرها بين الزوار كونها تعمل بالجناح، وقالت إنها تقوم بتوزيعها على كل المارين من أمام الجناح الخاص بهوية جمهورية مصر العربية.

وتابعت إن أكثر من يحرصون أن يحصلوا على تلك المطويات الأجانب والمواطنين من الدول العربية الأخري، كما أنه يقبل عليها فئة الشباب بشكل كبير، كون الأوراق تساعدهم في الإطلاع على الطقوس التي تشهدها مصر منذ قديم الأزل، وكذلك التاريخ التي شهدته، إضافة إلى الطقوس الشهيرة أيام الفراعنة.

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيًا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من ٣٠ متحدثًا من مختلف الدول حول موضوع "سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر"، ثم مؤتمر "الترجمة عن العربية جسر للحضارة- كتبنا تنير العالم" بمشاركة وزارتي الثقافة والهجرة ومجمع اللغة العربية بالقاهرة، ومركز أبوظبي للغة العربية ودولة اليونان ضيف الشرف، ويضم مؤتمرا افتتاحيا وثلاث ورش متخصصة حول الترجمة من العربية، ثم البرنامج التدريبي للناشرين والذي يضم خمس ورش تدريبية متخصصة يحاضر فيها ناشرون ومتخصصون في الجوانب المتعلقة بصناعة النشر، وتهدف لتقديم معرفة احترافية للناشر المصري.

اعرف بلدك جناح بالقاعة 3 بتوزيعها على زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب هوية مصر صر بطقوسها تاريخها وأماكنها أمام الجناح الخاص بهوية جمهورية مصر العربية

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وائل لطفي

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