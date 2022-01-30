الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«مسافر الكرة زاده».. محمد صلاح يخطف الأنظار في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أثار كتاب يحمل صورة النجم المصري محمد صلاح علي غلافه، اهتمام زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الخامس، نظراً للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها لاعب نادي ليفربول الانجليزي و منتخبنا الوطني .

والكتاب الذي يحمل صورة النجم المصري عنوانه "مسافر الكرة زاده "، يتناول فيه الكاتب حجم الصعوبات والإحباطات التي تعرض لها صلاح خلال رحلته الاحترافية، ونجاحه في التغلب عليها .

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضرها ناشرون من أكثر من ١٥ دولة غير عربية.

النجم المصري محمد صلاح ع زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب للشعبية الكبيرة التي يتمتع بها لاعب ليفربول مسافر الكرة زاده نجاحه في التغلب عليها

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