فحص سيارة نقل تسببت فى وفاة سيدة ونجلها بكرداسة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة سيدة ونجلها؛ إثر حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل بمحور كومبرة بطريق المريوطية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثث الضحايا، وأمرت بتشكيل لجنة لفحص السيارة النقل والتروسيكل لكشف ملابسات الحادث.

البداية بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم بمحور كومبرة بطريق المريوطية، بالقرب من محور 26 يوليو ووجود متوفين، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل يستقله شاب ووالدته اصطدمت بهما سيارة نقل مما تسبب في مصرع مستقلي التروسيكل، وجرى نقل المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام تروسيكل بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع قائد التروسيكل ووالدته.

ونتج عن الحادث، تهشم التروسيكل بالكامل وتحول إلى قطعة خردة، بينما تضرر صندوق الوقود "تنك البنزين" الخاص بالسيارة النقل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، ورفع آثار الحادث وفرش كمية من الرمال بمكان الاصطدام منعا لانزلاق المركبات، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.