النيابة تطلب تحريات حول حادث الطريق الأوسطى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام سيارة نقل بغرفة تحصيل كارتة أكتوبر، بالطريق الدائري الأوسطي، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كما أمرت بالتحفظ على السيارة وعرضها على مهندس فني لفحصها، وإجراء تحليل تعاطي مواد مخدرة للسائق.

وذكر السائق أنه خلال قيادته السيارة الخاصة بجهة عمله، اختلت عجلة القيادة من يده، ما أسفر عن انقلابها، وانحرافها عن الطريق لتصطدم بغرفة تحصيل الكارتة.

وشهد الطريق الدائري الأوسطي، صباح اليوم الأحد، انقلاب سيارة نقل ثقيل، واصطدامها بغرفة تحصيل كارتة أكتوبر، مما أسفر عن تهشم الغرفة وإصابة السائق، وانتقل رجال الأمن إلى المكان، وتم التحفظ على سائق السيارة، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.