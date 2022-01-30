ضبط فتاة ووالدتها بعد اتهام أسرة «ضحية الصور المفبركة بالشرقية» بالتسبب فى انتحارها

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، منذ قليل، القبض على فتاة ووالدتها على خلفية اتهام أسرة الطالبة المنتحرة لهما بإرسال صورها لشابين قاما بنشرها والإساءة لها مما جعلها تقدم على الانتحار.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط شابة ووالدتها، اتهمتهما أسرة الطالبة المنتحرة «هـ.ش» والبالغة من العمر 15 عاما بالتسبب في وفاتها.

وكانت فتاة مراهقة قد لقيت مصرعها داخل منزلها بعد أن تناولت حبة الغلة السامة وقررت التخلص من حياتها بعد تداول صور مفبركة لها، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باستقبال مستشفى أولاد صقر المركزي لـ«هـ ش» 15 عاما، مقيمة دائرة مركز شرطة أولاد صقر جثة هامدة، متأثرة بإصابتها نتيجة تناولها قرص حفظ الغلال السامة.

وأفادت التحريات الأولية بإقدامها على إنهاء حياتها بسبب تداول صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقررت إنهاء حياتها.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.