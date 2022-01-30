الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«العالمي للصوفية» ينظم الندوة العلمية الشهرية بحضور أتباعه ومريديه

العالمي للصوفية
العالمي للصوفية

 أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، اليوم الأحد تنظيم ندوته  العلمية الشهرية، الجمعة القادمة، بمقره بمشيخة الطريقة العزمية بالسيدة زينب، بمشاركة المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية الذين يشاركون في هذه الفعاليات بصفة مستمرة، ويتم تنظيم الندوة تحت عنوان "الإمام الرضا في ظل أبيه"، يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم الليلة المحمدية رقم “١٦٢” .

ويشارك في الندوة العلمية عدد كبير من الشيوخ والعلماء وقيادات الاتحاد يأتي في مقدمتهم الدكتور علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس للاتحاد العالمي للصوفية والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير عام الاتحاد وعدد آخر من الدعاة والعلماء والمفكرين الذين يشاركون بشكل دائم في مثل هذه الندوات والليلة العلمية.


من جانبه، قال الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية إن هذه الندوات العلمية التي تنظمها الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية بالتزامن مع الليالي المحمدية التي تنظم كل شهر تهدف بالأساس لنشر الفكر الإسلامي الوسطي والتصدي بقوة للأفكار المنحرفة والمتطرفة وذلك من خلال الموضوعات الدينية والفكرية المختلفة التي تتناولها هذه الندوات.


وتابع "أبوالعزائم" في تصريحات له إن الندوات العلمية المختلفة التي تنظمها مشيخة الطريقة العزمية والإتحاد الصوفي العالمي تستهدف بالأساس نشر مبادئ الاسلام السمحة وتعريف الشباب بالفكر الصوفي الوسطي الذي يرفض التطرف والإرهاب.


ويتم بث الفعاليات "آون لآين"عبر الصفحة الرسمية للطريقة العزمية على  موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وبمشاركة عدد من المريدين والمحبين المتواجدين فى نطاق محافظة القاهرة، حيث اعتادت الطريقة العزمية و الاتحاد الصوفى العالمى على تنظيم هذه الفعاليات التي تتحدث عن الدور التاريخي والديني لآل بيت رسول الله رضوان الله عليهم آجمعين.


الجدير بالذكر، أن الطريقة العزمية على يد رجل الدين الأزهرى الصوفي الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، والذي من الأزهر الشريف ، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا، ثم عمل أستاذا للشريعة بالسودان .

العالمي الصوفية ينظم الندوة العلمية الشهرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد تخطي الـ٢٠٠٠ إصابة.. كيف تواجه الدولة انتشار كورونا؟ (إنفوجراف)

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

القضاء الإدارى يقضى ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا