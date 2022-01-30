«العالمي للصوفية» ينظم الندوة العلمية الشهرية بحضور أتباعه ومريديه

أعلن الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، اليوم الأحد تنظيم ندوته العلمية الشهرية، الجمعة القادمة، بمقره بمشيخة الطريقة العزمية بالسيدة زينب، بمشاركة المئات من مريدي وأتباع الطرق الصوفية الذين يشاركون في هذه الفعاليات بصفة مستمرة، ويتم تنظيم الندوة تحت عنوان "الإمام الرضا في ظل أبيه"، يأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم الليلة المحمدية رقم “١٦٢” .

ويشارك في الندوة العلمية عدد كبير من الشيوخ والعلماء وقيادات الاتحاد يأتي في مقدمتهم الدكتور علاء الدين أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس للاتحاد العالمي للصوفية والدكتور عبدالحليم العزمي الأمين العام للاتحاد العالمي للصوفية، والدكتور عمر البسطويسي سكرتير عام الاتحاد وعدد آخر من الدعاة والعلماء والمفكرين الذين يشاركون بشكل دائم في مثل هذه الندوات والليلة العلمية.



من جانبه، قال الدكتور علاء أبوالعزائم شيخ الطريقة العزمية ورئيس الاتحاد العالمي للصوفية إن هذه الندوات العلمية التي تنظمها الطريقة العزمية والاتحاد العالمي للصوفية بالتزامن مع الليالي المحمدية التي تنظم كل شهر تهدف بالأساس لنشر الفكر الإسلامي الوسطي والتصدي بقوة للأفكار المنحرفة والمتطرفة وذلك من خلال الموضوعات الدينية والفكرية المختلفة التي تتناولها هذه الندوات.



وتابع "أبوالعزائم" في تصريحات له إن الندوات العلمية المختلفة التي تنظمها مشيخة الطريقة العزمية والإتحاد الصوفي العالمي تستهدف بالأساس نشر مبادئ الاسلام السمحة وتعريف الشباب بالفكر الصوفي الوسطي الذي يرفض التطرف والإرهاب.



ويتم بث الفعاليات "آون لآين"عبر الصفحة الرسمية للطريقة العزمية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، وبمشاركة عدد من المريدين والمحبين المتواجدين فى نطاق محافظة القاهرة، حيث اعتادت الطريقة العزمية و الاتحاد الصوفى العالمى على تنظيم هذه الفعاليات التي تتحدث عن الدور التاريخي والديني لآل بيت رسول الله رضوان الله عليهم آجمعين.



الجدير بالذكر، أن الطريقة العزمية على يد رجل الدين الأزهرى الصوفي الشيخ محمد ماضي أبو العزائم، والذي من الأزهر الشريف ، ثم درس بمدرسة دار العلوم، وبعدها عمل كمدرس لمادتي الدين واللغة العربية بمدرسة إدفو الابتدائية، ثم نُقل إلى مدرسة الإبراهيمية الأولية، ثم إلى المدرسة الابتدائية بالمنيا، ثم عمل أستاذا للشريعة بالسودان .