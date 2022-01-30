الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

جناح البورصة المصرية بمعرض للكتاب: «بنوجه الزوار للاستثمار الصحيح»

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

شاركت البورصة المصرية بجناح في قاعة 2 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لأول مرة، بشعار "معاك سهم تبقى شريك.. البورصة للجميع".

ونالت الفكرة إعجاب العديد من الزوار من الذين يسعون لاستثمار أموالهم بالبورصة المصرية، ويكمن دور الجناح بشرح خطوات الحصول على أسهم بالبورصة المصرية، وقالت لمياء خالد أحد العاملين بالجناح إن دورهم يكمن في توزيع مطويات تبسط للزوار طرق التعامل بالبورصة المصرية.


ولفتت إلى أن الجناح يوفر بعض المعلومات للزوار، منوهة إلى أنها تجيب عن الأسئلة التي تدور في رؤوسهم، وتوضح لهم طريقة التعامل بالبورصة وكيفية الحصول على أرباح كثيرة في وقت قصير، وأضافت أنها توضح ما يمكن أن يتعرض له المستثمر من مخاطر أثناء المجازفة بمبالغ كبيرة.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».

وتركز الدورة الحالية للمعرض على البرنامج المهني، الذي تولي إدارة المعرض اهتمامًا كبيرًا به، لأنه يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، ويسعى لتوفير منصة مهنية متخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، وذلك عبر سلسلة من المؤتمرات والبرامج وورش العمل والجلسات المتخصصة، ويضم سبعة محاور رئيسية هي برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب ويحضرها ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية.

البورصة المصرية معرض القاهره الدولي للكتاب معاك سهم تبقى شريك البورصة للجميع فكرة اعجاب العديد من الزوار

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وائل لطفي

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